採訪手記：鮮紅數字倒數通話 15分鐘一到即斷聲

進入收押所前，探訪者要放下所有隨身物品，只能帶上身分證，過程至少被4次核對身分、模樣。工作天早上探監的人不少，在等候區內，亦碰到其他初選案被告的親友，例如劉頴匡的女友黃于喬（Emilia）、楊岳橋的助理。每隔一段時間，懲教人員喊咪讀出一連串數字，着家屬內進探望——每個編號都代表一名還押者。

時間到語未休 唇語手勢寫字條

與記者一同探訪譚得志的人民力量義工表示，相對赤柱監獄，荔枝角收押所的設施較為破舊，部分牆上的油漆剝落。探監房內的燈光昏黃，中間有一條過道，兩側是一個個「電話亭」，一面玻璃分隔被告與家人，雙方透過電話對話。

每次探訪只有15分鐘，桌上有一個計時器，鮮紅色的數字倒數探訪時間；懲教人員按下倒數前，會問家屬準備好沒有。

與時間賽跑，人民力量義工與譚得志有聊不完的話題，但15分鐘一過，電話便立即斷聲，譚得志與義工只能分別用筆寫下最後一句話，將紙條貼在玻璃上，再用唇語、手勢表達，來回數次，直到懲教人員要帶走譚得志。

臨別之際，譚得志再次揚起露齒的微笑，笑得眯起雙眼，一如15分鐘前初見的模樣。

（35+大搜捕）