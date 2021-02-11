稱不接受限制言論保釋條件 不懼寂寞折磨 快必獨囚200天：思想仍自由

明報記者 張彤

譚得志去年9月初被控發表煽動文字等共14罪後一直還押；他於月初因民主派初選，被加控一項串謀顛覆國家政權罪（見另稿）。譚得志曾多次申請保釋被拒，他說不能接受「不說話、不發表facebook、不在Patreon更新、不接受訪問」等條件，說自己雖身陷囹圄，但思想、言論依然自由。

籲有力移民者 帶「倖存者內疚」離港

部分民主派因初選案，成為譚得志的囚友，還押至今譚得志一直單獨囚禁，他稱現在亦有人「同聲同氣」，連懲教人員亦說「現在有你的朋友在隔籬，咪好囉」。雖然譚得志予人多話的感覺，但他說自己習慣孤寂，會自言自語；亦可以一言不發，於牢房內看書、寫信、畫畫，無懼孤寂。

譚得志於收押所中愛讀報、聽收音機，面對新一波港人移民潮，他認同「一定要走，特別是有小朋友的，走得就走」，但強調離開者需帶上「倖存者的內疚」，到別處繼續為港發聲，「要想為何羅冠聰不用坐牢，但黃之鋒要」。至於選擇留港的，譚得志認為需對政府保持警惕，又稱民主派參選已失去意義，因認為不能再以議會資源當理由，「日後留給狄志遠參選吧」。

獄中最冷一天 懲教人員贈襪

近年的政治案件中，譚得志是還押時間最長的政治人物。談及獄中的「小確幸」，他憶述去年聖誕節收到懲教人員送來的一把梳，「我20年未用過梳！感覺奇幻」；在獄中最冷的一天，該懲教人員送來一雙灰襪，讓他感到人間有情。

早期還押時，港大法律系前副教授戴耀廷、立法會前議員區諾軒等均曾探望譚得志，如今他們卻同被困高牆內。譚得志說沒想到，但還押時間長了，他亦能以過來人的身分勉勵他人，他透露，另一被告譚文豪憂心一對年幼子女，譚得志便安慰對方「過了今晚再算」。還押初期譚得志曾盼望能保釋，但每每希望落空，他現以「阿Q精神」面對，近日更為購買小食部的零食，努力貼信封掙取每日7元，更笑言比譚文豪、楊岳橋等其他被告做得快。

身負15項控罪，譚得志料自己或被判囚3至5年，其高齡愛犬「忌廉」屆時或已到彩虹橋，但譚太表明會一直等候。譚得志稱，「如果遲出來，也是和受苦的人一同受苦。」47名民主派的前途難卜，譚寄語在外的港人要負責任、講真話，「我們47人入了來，剩下就是所有人的事了」。

（35+大搜捕）