兩月四收他人檢測短訊 政府承辦商互推託

4次身分證數字相同 未收結果短訊

在小學任教的陳先生說，自1月底先後4次收到確認預約檢測的短訊，4次短訊顯示的預約者身分證頭幾位數字一樣，懷疑是同一人，預約者曾預約在觀塘牛頭角道體育館、油塘社區會堂和深水埗白田社區會堂檢測。不過，陳先生無收到該預約者的檢測結果短訊。

至上月底，陳先生第三次收到預約確認短訊後，致電短訊顯示的觀塘牛頭角道體育館檢測中心，承辦商職員稱沒有檢測者個人資料，着陳致電衛生防護中心熱線，但衛生防護中心稱不是其負責，着陳聯絡公務員事務局。陳輾轉找到公務員事務局職員，但職員着陳聯絡檢測中心，陳與對方理論，職員最終答應向上司反映，但未有再給陳答覆。

當事教師憂資料出錯惹混亂 學生無辜隔離

時隔不足一個月，陳先生上周六（20日）再次收到確認預約短訊。他說因事件非常滋擾，「我是否要按短訊的時間、地點，到檢測中心外舉牌，找這位預約者？」他又說，由於任職教師，本身要每兩周到學校安排的診所檢測一次，最擔心是資料出錯引起混亂，「如果預約者確診，政府按這個電話找到我，會否有理無理都隔離咗先？就算最終證實是一場誤會，都可能會令我無法上堂、令我的學生要被隔離」。

食衛局：嚴肅跟進 涉盜用資料會送官

食物及衛生局回覆稱，政府正調查有關個案並嚴肅跟進，若懷疑涉及盜用他人資料預約，會將個案交由執法部門跟進處理。

（疫情第四波）