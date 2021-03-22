孔繁毅：第二劑免疫反應較強 宜請假休息

本港至昨日累計8人接種疫苗後死亡，最新涉及一名接種BioNTech的66歲男子。孔繁毅昨在無綫新聞《講清講楚》表示，專家委員會將於周三（24日）開會商討死因，他稱初步資料顯示，死者生前患「三高」，有吸煙習慣，不排除是長期病及嚴重心血管問題導致死亡，但與疫苗有否間接關係則要看解剖報告。

稱心律不整應延次劑 面癱不應打

孔繁毅指出，接種第二劑疫苗的免疫反應或比第一劑強，包括紅腫、發燒及疲倦等，建議接種者請半日至一日假休息。他說現有機制只容許推遲4周接種，若接種首劑出現紅疹等異常反應，建議諮詢家庭醫生，或到敏感門診做測試，以評估是否適合接種第二劑。

至於接種後心悸或心律不整若與疫苗有關，孔稱有關者應推遲接種第二劑，委員會亦會就個別個案商討特別寬限期，於3或6個月後接種第二劑。如有市民接種第一劑後證實對疫苗成分敏感，或需接種另一技術平台的疫苗，孔表示委員會會商討有關機制。他又說，若一兩年後抗原改變，要像流感疫苗般需再接種一劑，科學上可選擇接種另一款疫苗。

港大募百人研溝針 先BioNTech後科興

孔續稱，港大已獲批做歷時一年的「溝針」研究，期望招募50至100名18至60歲的健康人士，先接種BioNTech、再接種科興，與接種同款疫苗的同年齡、同群組人士對比，了解中和抗體及保護力會否較好。他相信，BioNTech不但刺激中和抗體，亦刺激細胞介導免疫抗體反應，相信再接種科興會令免疫反應更強，抗體維持更久。他預料最快下周可招募參加者。

此外，政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨在now新聞台《大鳴大放》表示，預料科興會於本月內再提交最新臨牀數據，又說暫無證據顯示接種科興或BioNTech疫苗會誘發心血管閉塞、冠心病等，盼更多數據公開後，可加強市民接種信心。

（疫情第四波）