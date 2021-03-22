放寬一月巡2.7萬次 62食肆違規罰「打回原形」

政府上月18日起放寬食肆晚上6時後禁堂食及兩人一枱的限制，若食肆負責人採取一系列預防感染措施，包括食客掃安心出行二維碼或填資料、員工每14天檢測等，可恢復堂食至晚上10時及4人一枱。食環署回覆本報查詢稱，由放寬首日至本月16日共巡查餐飲處所逾2.66萬次，並向涉嫌違規處所負責人作64宗檢控，涉62間處所。

食環署透露，有關處所未有採取適當措施，包括餐桌間的距離或分隔、戴口罩、每桌可容納人數上限、下午10時後提供堂食，及未安排員工每14天檢測；執法人員要求有關處所下午6時至翌日上午4時59分停堂食，及同桌人數不得多於兩人，為期3、7或14天不等。

上水匯爭鮮迴轉壽司日前貼出告示，稱該店3月16至22日須在晚上6時後停售及供應堂食食品及飲品，並須安排不多於兩人同桌，為期7日。食環署稱，有關處所設有可容納相當人數的長條形餐桌，但同一桌的不同顧客群組間無保持至少1.5米距離，已即時檢控。爭鮮至截稿前未回覆。

林瑞華：現較初期疏 10時後「捉得最緊」

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指出，食環署最近巡查密度較限聚令實施初期為疏，行動主要針對枱與枱距離、每枱人數等，至於要求食客掃安心出行碼或填資料，他形容業界「做得足」，暫未見食環就此「放蛇」。他引述業界反映，該署「捉得最緊」是10時後堂食，「有些餐廳會違規，甚至有酒吧偷偷營業」。

酒吧業：重開綑綁接種率 是「勒索」

另外，酒吧停業多月未能重開，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁昨稱，粗略估計疫情至今已有200多間酒吧結業，擔心若復活節假期仍未能重開會出現結業潮。他質疑即使業界不斷順應政府防疫要求，酒吧仍未能重開，形容是受不平等對待。至於當局稱若疫苗接種率提升至最少五成，才有機會放寬部分措施，梁批評是「勒索」業界，強調聯會已早呼籲業界接種疫苗，但接種是個人意願，不能與酒吧重開綑綁。

（疫情第四波）