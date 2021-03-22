確診續單位數 醫生：宜近零始鬆綁 被捕巴漢驗出抗體料早染疫 拒報行蹤

昨增8宗確診，為今年內第九次單日個位數，4宗本地感染包括一名URSUS Fitness顧客，群組累計142人。唯一源頭不明的26歲巴基斯坦裔男子，3月19日在鯉魚門三家村與據報各有社團背景的16人持武器聚集，涉非法集結被捕後頭暈送院，驗出對病毒陽性。其餘16人曾被押返觀塘警署，須檢疫。

同場「曬馬」 16黑漢檢疫

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者病毒數值（CT Value）達37，即病毒量低，驗血呈陽性，或較早前感染。她說患者持行街紙，5、6個月前來港，報稱無業，不太合作，地址及行蹤未明，已交個案追蹤辦公室跟進，若涉蓄意隱瞞，不排除採取法律行動。

張竹君說，患者3月4及18日到青山灣入境事務中心簽到，3月18日一名與他在戴口罩下傾談數分鐘的職員須檢疫。她說，若警察或救護員曾接觸患者，而患者被捕時曾反抗，雙方有身體接觸，該人員須列為密切接觸者。

逾10初確5涉URSUS 張竹君：群組趨穩定

昨日逾10宗初步確診，大部分屬輸入個案，約5宗屬URSUS Fitness群組，張竹君相信群組爆發已穩定下來。其中源頭不明的71歲男子任職替更日更的士司機（車牌LE7673），在藍灣半島交更。他住小西灣邨瑞樂樓，3月15日沒胃口，3月17日最後上班，多數在家用膳。

現有社交距離措施有限期至3月31日，各界關注屆時會否放寬。呼吸系統專科醫生梁子超認為，雖然近日確診下跌，但仍有源頭不明個案，反映社區有隱形傳播鏈，短期不宜太急放寬社交距離措施，尤其人多場所或活動，如食肆、派對房間等，憂引起反彈，最穩妥是先觀察數周，例如接近「清零」或一周僅數宗本地確診，才逐步放寬措施。

另外，昨日一宗與輸入個案有流行病學關聯的63歲男子，2月15日與家人由加拿大抵港，2月16日至3月6日在酒店檢疫。同行家人確診後，他於3月6至19日入住檢疫中心，兩度對病毒呈陰性，3月19日呈陽性，翌日驗出抗體。張竹君說難以確定他是抵港前或檢疫時感染，而他與家人亦驗出N501Y變異病毒株。

（疫情第四波）