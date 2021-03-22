教局派中小學內地國情讀本

楊潤雄：教師教學時可參考

楊潤雄在中新社訪問稱，將向中小學派發的《我的家在中國》是今年發行的繁體新版本，該套書除了供學生閱讀，教師教學時亦可參考該讀本令「資料更加充足」。他又說，局方會以該讀本作為素材，舉辦首屆小學中國歷史和文化常識問答比賽。據了解，每間小學會獲發2套，中學則有1套，暫定本月派發。

48冊涵6範疇 內容涉港澳台

《我的家在中國》2016年由廣東教育出版社在內地首次發行，出版社形容該套讀本是「專門為青少年打造的『優質國情教育讀本』」。《我的家在中國》一共有48冊書，涵蓋山河、湖海、節日、民族、道路及城市共6個範疇，部分書冊名為《祖國生日快樂：國慶日》、《血脈相連一家人：台北、香港、澳門》。

翻查報道，《我的家在中國》繁體版2017年7月在澳門舉行首次發行儀式，時任廣東省宣傳部長慎海雄、澳門中聯辦副主任薛曉峰及多名澳門政府官員等出席。翌年國家教育部長陳寶生先後到訪本港及澳門，宣布向兩地學校贈送《我的家在中國》，本港小學當時獲贈該套書的簡體版。

近月中央及港府官員強調「愛國者治港」，楊潤雄在訪問稱，香港是國家不可分離的一部分，所有香港市民都是國民，每名港人都應該愛國愛港，「作為管理一個地方的人，更加需要一個愛國的心，所以『愛國者治港』其實是一個很合理的要求」。他又說，需要一些真正愛護國家、對國家有感情、對民族有認同和責任的人一同為國家努力，才能達至國家現時發展的成果。