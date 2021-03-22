12港人案8人刑滿交港警

被控「偷越國（邊）境罪」罪成在深圳判囚7個月的8人今日刑滿出獄，包括「香港故事」成員李宇軒，以及張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然，綜合各方消息，8人今日早上9時半開始，會陸續經深圳灣口岸分批回港，及後先被押到天水圍警署「落簿」，其後再帶返不同警署還押。

關注組傍晚交代各人情况

協助涉案港人家屬的香港大律師鄒幸彤表示，家屬今日會隨移送四處奔走，協助他們的「12港人關注組」約傍晚代表交代眾人最新情况，包括涉及「組織偷越國（邊）境罪」分別被判刑2及3年、現時仍在內地服刑的喬映瑜及鄧棨然的情况。

本報昨就移送安排、國安處會否介入調查以及會否向8人問話等向警方查詢，警方表示「暫未有進一步資料提供」。

內地未起訴兩人仍還押壁屋

同樣涉案但不被內地起訴、被捕時未成年的廖子文及黃臨福，去年12月30日被遣送回港，兩人當日早上亦循深圳灣口岸回港，及後被送往天水圍警署。據了解，黃臨福回港後即遭警方國安處問話；二人回港後，除需要面對原本涉及「反修例運動」相關的控罪外，均被加控「不依期歸押」罪，現還押壁屋懲教所。根據《刑事訴訟條例》9L，獲准保釋的人如無合理因由而沒按法庭的指定歸押，即屬犯罪，可處罰款7.5萬元及監禁6個月。協助家屬的區議員助理表示，因兩人仍在還押，尚未定罪，家屬可以每天到懲教所探望，較兩人囚於深圳時容易見面。