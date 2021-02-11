建制稱收集238萬簽名撐人大決定

譚耀宗：或一次會議通過改制

全國人大常委會即將修改基本法附件一和二，涉及行政長官及立法會的產生辦法，全國人大常委譚耀宗昨表示，暫時未收到人大常委會開會通知，但估計應該會在本月內召開，暫時未知審議次數，如果內容成熟、會上亦沒特別意見，可能一次會議便通過。

按人大決定，立法會人數增至90席，新設選委會選舉產生議席。至於有意見認為選委會選出的議席可以佔45席，譚耀宗表示，會議即將開始，現階段不想評論議席數目，要尊重其他常委的意見，但會反映香港方面的意見。

另外，「香港各界撐全國人大決定完善選舉制度連線」過去11天稱共收集逾238萬個支持的簽名。擔任總召集人的譚耀宗形容，簽名數字不簡單，相信代表了「好大部分」香港市民的意見。被問到如何爭取餘下市民支持，譚耀宗表示，當人大常委作決定後，會再考慮如何進一步宣傳。

張建宗：雙普選目標絕對沒變

基本法委員會副主任譚惠珠表示，在疫情肆虐及中美關係緊張下，香港面對內憂外患，亦有迫切需要完善選舉制度，希望社會萬眾一心。

連日來多名政府官員均到街站簽名。政務司長張建宗昨在網誌撰文，形容人大決定為香港帶來「及時雨」，有效堵塞香港選舉制度的漏洞和缺口，徹底擺脫困擾多時的「政治泥沼」，讓特區政府聚焦發展經濟、改善民生。

張建宗又稱，人大決定對香港選舉制度的修改完善只是一個小切口，基本法第45條及第68條的條文保持完整，形容最終達至雙普選的目標絕對沒有改變，人大決定並沒令民主倒退。