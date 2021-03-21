16人購模型被騙7萬元 網店負責人被捕

警方呼籲市民，如曾向上述網店購買玩具或模型但未收到貨品，並與負責人失去聯絡，請致電3661 2420與荃灣警區刑事調查隊第7隊人員聯絡。

稱可代購模型 收款後失聯

荃灣警區刑事調查隊第7隊督察麥海文表示，警方接到多宗報案，事主於去年3月至11月，分別在facebook、Instagram、Carousell等網上平台接觸到一間名為「GK Zone」的網店，網店聲稱可代購動漫或玩具模型，包括《海賊王》、《鬼滅之刃》等模型；網店要求買家先透過「轉數快」或銀行過數付款，其後以疫情、貨物未到港等藉口延遲送貨時間，買家最後與網店負責人失去聯絡。

多名買家fb留負評斥「黑店」

警方經調查後，前日在將軍澳拘捕一名31歲曾姓本地男子，相信是網店負責人，他涉嫌以欺騙手段取得財產，探員在其住所檢獲多張匯款單及手機。麥海文稱，涉案事主年齡介乎18至46歲，損失金額合共7.5萬元，各人損失由250至10,400元不等，損失額最大的事主買了多款模型。疑犯已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

多名買家在「GK Zone」的facebook專頁留下負面評論，有買家稱付款後兩個月仍未收到貨品，聯絡網店查詢不果，「收錢後無貨畀客，不退訂不回覆」、「畀完訂金，不斷話未出貨，但係已經過晒出貨時間，回覆慢到爆炸」，亦有買家直斥該網店是「黑店」。