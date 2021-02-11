SIM卡實名制諮詢結束 邱騰華：公司登記電話卡考慮增上限

稱業界「大致贊成」實名

科研界需大量電話卡做測試

邱騰華表示，當局主動找了二三十個不同界別，包括通訊業界、創科業界等諮詢電話卡實名制，指普遍均明白有需要做實名制，「大致贊成」。他說，在諮詢過程中，有科研等界別人士指很多時候要用很大數量的電話卡做測試等工作，考慮到個人和企業需求很不一樣，「是否需要在企業方面制訂一個較寬鬆，例如雙位數字的上限，相對個人而言一個較高的數字」。他說，考慮各方意見後，或會對此調整。

另外，邱騰華補充，將來電訊商或需要製作應用程式，讓儲值卡買家能選擇在實體門市實體登記個人資料，或簡單在網上應用程式登記，若電訊商需要多一點時間預備，亦可討論，相信不難克服。被問到會否擔心市民亂填資料，他以「安心出行」應用程式做類比，指每逢有轉變，市民都會有心理上障礙，但安心出行現在已經有三四百萬人登記使用，變成生活一部分。

另外，邱騰華亦在節目中被問到香港電台近日接連被抽起節目，會否擔心港台公信力減少，他說港台公信力在於「能夠遵守（港台）約章」，又指約章訂明上報機制，是「上到下共同承擔的責任」。