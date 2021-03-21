「模範夫妻」養育兩特殊需要子女 遭女病發撞脫牙 父不言棄

明報記者 蕭愷情

盧汝倫夫婦多年來養育兩名特殊需要的子女，11歲的長子患有亞氏保加症，7歲的次女則患有中度智障、腦痙攣及自閉症。盧爸爸說，兒子學得很快，女兒則學得較慢，形容家裏是「兩個極端」，笑言照顧起來常常覺得自己「人格分裂」。

約兩年前，女兒腦痙攣病發，猛然撞向盧爸爸的上側門牙。盧爸爸其後需「杜牙根」，怎料女兒不足數月再次病發撞上同一位置，盧爸爸的門牙被撞至可以90度向前翻，需要脫牙。但盧爸爸憶述時，沒有半分埋怨，稱女兒當時的額頭亦都腫起了，「佢都唔想」。

女兒因中度智障，有時行為在外人眼中亦視為奇怪。盧爸爸舉例說，女兒十分喜愛玩拉鏈，有次曾伸手拉開陌生人的褲子旁的口袋拉鏈，對方立即斥責盧爸爸及他女兒是否要偷竊。當對方知道女兒有特殊需要，立即踏後並不斷質疑，令盧爸爸感到相當憤怒。

無懼外人異樣目光 堅持帶子女外出

盧爸爸說，認識的特殊家庭之中，十之八九不會帶子女外出，擔心會遭異樣目光，故只出席特殊家庭的聚會。但盧爸爸認為，特殊兒童須多外出才能多學習，「唔係要人哋去可憐我哋、同情我哋，我哋只係想人哋畀多啲機會呢啲小朋友出街」。

坦言曾感身心俱疲 與人傾談疏導情緒

他坦言有時照顧兩子女曾感身心俱疲，妻子更曾說過「想死」。不過他從沒言棄，「上天畀得你（照顧），你一定係有能力嘅人」。他從不忌諱與人提起自己的家庭狀况，認為可讓社會多了解特殊家庭，與人傾談後也有助疏導情緒，「我哋都有負面情緒，要話畀人聽，要講出嚟」。除了讓妻子多結交朋友及參加興趣班，妻子亦會讓他每周與友人打桿地冰球舒壓。兩夫妻於對方「唞氣」時，從不介意獨力照顧兩子女一陣子，互相補位。

盧汝倫夫婦多年照顧特殊需要子女，令他們獲得香港基督少年軍舉辦的「有品家庭選舉」中「模範夫妻」組別的獎項。「有品家庭選舉」昨日舉行了第十屆頒獎典禮，大會選出8個「有品家庭」、3對「模範夫妻」及1對「模範婆媳」。