90年代普查8803幢 學術團體總結稱時間短難深入

古蹟辦：分4研究區 各團隊重點不同

古蹟辦回覆稱有關普查把全港分4個研究區進行，主要記錄建於1950年前建築，以制定保護策略及措施；研究團隊有歷史學者和建築師，各團隊研究專長範圍各異，加上不同地區的歷史、文化和歷史建築各有特色，因而令報告重點和撰寫方法略有不同。

根據古蹟辦提供的報告摘要，當時做歷史建築普查，分別由現任恒大藝術設計系創系主任許焯權、珠海學院中國文學系教授蕭國健、香港史研究專家梁炳華，以及由歷史學者蔡志祥、馬木池及張瑞威的4個團隊帶領。

多個團隊均提到普查工作面對困難，其中梁炳華在報告中表示，因普查經費不多，難長期聘請全職人員，且很多村落位置偏遠，部分村長不合作，亦有村民較保守，對調查進度有一定影響等。蕭國健則提到調查時間太短，無法詳細訪問各村，只得留待日後再深入研究。許焯權亦在報告提到，因調查時間只約兩年，加上其團隊人數屬小規模，難詳細深入調查每個有興趣的範疇；而在市區調查中，部分市民抱懷疑態度，較難訪問。

曾任古諮會委員的港大建築保育副教授李浩然說，當年首份普查以數量而非質量為主，因此在記錄8803幢歷史建築物後，古蹟辦專家小組再篩選其中1444幢深入研究。他認為，隨着社會保育意識大幅提高，保育不再單純保留個別歷史建築，需與地區歷史、公共空間、文化景觀脈絡等有聯繫，認為政府可在普查名單基礎上再作較深入文物調查，並在名單上剔除部分已被拆卸的舊建築。

（城市保育）