古蹟辦普查名單曝光 未涵多項歷史遺蹟 憂英軍石砌軍徽等受工程威脅 本研社倡重新普查

古諮主席稱再做耗時：市民供資料更有效

對於民間要求政府再普查歷史文物，古諮會主席蘇彰德認為需花長時間，或需時5至10年，亦未必做到完全沒遺漏的名單，對此有保留。他指出，市民若發現有遺漏或受發展威脅面臨拆卸的歷史文物，可隨時向古蹟辦提供資料，再交古諮會評級，認為有關機制更有效。

古蹟辦本月向本報提供該普查名單，共179頁，按地區劃分，大埔及元朗區記錄的歷史建築最多，分別有1673及1575項；記錄最少歷史建築為觀塘及黃大仙區，分別有13及15項。

集中戰前建築 地底建築非建築文物欠紀錄

本研社成員陳劍青表示，古蹟辦當年委託4個團隊負責記錄全港歷史建築，但各團隊調查方法及對歷史建築的定義不同，導致記錄方式準則不一，加上記錄範圍集中在戰前建築物，對地底建築、非建築物的歷史文物，以至戰後建築都缺乏紀錄，沒列入名單內，包括上百年歷史的煙墩山隧道等，相信有不少遺漏。

另一成員鄭捷龍說，當年普查缺乏記錄石碑、石橋、窰等歷史文物，而部分具建築及歷史價值的戰後建築物，亦因調查局限於1950年前建築而未有記錄，包括本港唯一以中世紀建築模式興建的聖母神樂院。他指即使部分歷史建築物在名單內，如九龍塘金巴倫道41號李小龍故居，但因未納入古諮會「1444幢歷史建築物」名單而未評級，最終在政府與業主未達共識下沒作保育而被拆卸。另一例子是南角道3號騎樓，有可能受九龍城重建威脅而被清拆。

鄭捷龍續說，部分歷史文物如大石磨南坡英軍石砌軍徽被普查遺漏，至今未評級，目前政府在該處進行古洞北配水庫工程，石砌軍徽面臨工程威脅。他認為普查名單已有20多年未更新，「特別是1950至70年代建築物屬『真空』狀態」，加上現時社會保育意識及關注程度均較以往高，建議政府重新普查，透過「官民合作」方式記錄各區文物，並需定期及持續更新名單，同時要檢討古諮會目前審議文物機制。

根據資料，石砌軍徽是由蘇格蘭近衛隊第二營於1927年駐港期間所設。長春社高級公共事務經理李少文稱，政府部門對保育歷史文物缺乏敏感度，憂工程期間可能危及軍徽而面臨消失，認同政府需重新普查本港歷史文物。

石砌軍徽與配水庫道路走線重疊

土拓署：已要求承建商不破壞圖案

土拓署回覆稱，石砌軍徽圖案的邊緣部分與連接配水庫的擬議道路走線有小量重疊，署方要求承建商在附近施工時，不可破壞圖案，並會繼續就此諮詢古蹟辦意見。

蘇彰德說，過去10多年社會保育意識進步很多，若以今日的尺量度，當年普查或有不足；但以本港首次記錄歷史建築而言已做得不錯，亦為保育奠下基礎。他指當年普查因未包地底建築，部分私人範圍亦未能進入，故一定有文物未有記錄，認為本港不止8800項歷史建築。

明報記者

（城市保育）