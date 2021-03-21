稱難保無「攬炒II」 梁愛詩：改選制不違循序漸進民主

湯家驊：直選剩20席予國際負面觀感

梁愛詩表示，「反中亂港分子」和外國勢力沒有放棄顛覆中央和特區政權和分裂國家的野心，擔心一旦疫情受控、限聚令撤銷，他們會藉遊行示威製造動亂；而選舉必須進行，難保他們不會再佔中，煽動市民反政府、反中央，再來一個「攬炒II」，所以須從制度上讓愛國者治港能得到實踐。

她提到，選委會的職權擴大至包括提名和選舉立法會議員，更能體現均衡參與和兼顧各階層利益的原則。她說，「上一屆區議會的選舉，獲得57%選票的黨派，居然取得85%的議席，單憑一人一票的選舉是否必然達至公平的結果？」她又說，一國兩制處於變形、走樣的危機下，首先要回到正軌，才能發展一個符合香港實際情况的民主制度，那是民主的優化、不是退步。

民主黨主席羅健熙反駁湯家驊稱，這次政治制度的改革是向差的方向，強調無論是否政改，港人都應該被諮詢。他又反駁梁愛詩稱，每個選舉制度都有不同設計，區議會選民視選舉結果公平與否，只看得票多的候選人是否當選，「咁立法會以往民主派的得票比例都比建制派多，但議席少，梁愛詩會否也認為不公平？」

羅健熙：無論是否「政改」都應諮詢港人

行會成員黃國健在港台《星期六問責》表示，由選委會選出較大比例的立法會議員「有執政黨之實」，中央是希望落實行政主導，他相信選委會議員的「全局意識」會較大。自由黨黨魁鍾國斌則擔心，立法會增至90席後，新人有可能佔50至60人，他們不完全了解議會運作及政府施政，若凡是政府法案都支持，對政府及香港都不是好事。