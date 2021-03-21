聘AO會否加愛國元素？ 聶德權：了解其一國兩制態度

聶德權在論壇中表示，公務員隊伍是特區政治體制的重要部分，有貫徹一國兩制方針的責任，而要發揮公務員的角色，首要有制度的保障，當中修訂本港選舉制度，可保障加入特區政治體制的人需符合愛國者治港的要求。

引鄧小平說話：不做損害香港繁榮穩定的事

其後聶德權被問到，日後招聘公務員、特別是政務主任（AO）及行政主任（EO）時，會否加入愛國元素，他稱需先了解何謂愛國者治港，並引述鄧小平提過，愛國者治港包括尊重自己民族、誠心誠意擁護國家恢復行使對香港的主權，以及不做損害香港繁榮穩定的事。他說，具體是要掌握一國兩制方針的內涵、目標，而政府在公務員的招聘過程會了解申請者的相關認識、態度及看法。

試用期3年「長時間觀察」 按同標準晉升

他續稱，所有新入職公務員試用期3年，「你（獲聘者）睇我（政府）、我睇你，是否合適」，其間培訓他們對憲制秩序等的認識，以助公務員「用愛國者治港準則，配合他們的才能、經驗和品格服務市民」。他相信，由招聘、入職後培訓以至日後晉升都按同一標準，「經過長時間觀察，不難看到（是否合適）」。

聶德權表示，過往有志服務社會、政府的人，必須考慮「拋個身出來」時，要面對種種攻擊、起底等，認為不利有志者投身政府服務。他稱香港政治制度和體制，包括人大修改本港選舉制度等改變，令本港能有穩定的社會政治環境，以聚焦發展經濟及改善民生，並可吸引有能力的人加入政府。