張炳良：改選制增「安全」 愛國者未必有管治能力 湯家驊：忠誠廢物論刻薄但道理正確

指選委會鬆散 張：愛國都有不同利益考慮

民主黨主席羅健熙批評，「在選委會界別出來的人管治能力、質素都奇差，特首林鄭月娥就是表表者」。他強調，如果政治架構的組成能回應市民聲音，即使未必施政暢順，民怨也會減少。

選委會日後除提名和選舉特首外，亦會提名立法會議員和產生較大比例的立法會議員。現為教育大學公共行政學研究講座教授的張炳良昨在商台《星期六問責》表示，從歷史角度看，選委會在回歸初期也選出立法會議員作過渡安排，之後繼續提名和選舉特首，但他質疑從過去操作，看不到將來大部分議員由選委會產生能如何改善政府施政，令施政更暢順。 他形容選委會本身「好鬆散」，雖然愛國，但都有不同利益考慮，未必對每項政府政策都認同。

稱選委會本質徹底變 今成人才庫

湯：料泛民怕鄙視不加入 身受其害

在同一節目中，湯家驊說內地學者田飛龍提出的「忠誠廢物論」，雖然用詞較刻薄，但道理正確 。他說今次選舉制度改動徹底改變選委會的本質，以往不太重視其政治能力，但現時它不止支撐大部分議會的組成，且將監察選舉的參選人，成為「超級政治監察機構」，也是人才庫。

他預期只會有建制派進入此「人才庫」，他難以想像會有泛民加入，因泛民一向對加入政府或管治架構有抗拒和鄙視，相關者會被標籤為共產黨支持者，例如他自己就「身受其害」。他認為民主派不應就「不愛國」對號入座，將自己摒棄在管治架構外，不是從政者應有想法。

張炳良稱，將來立法會選舉，能夠入閘的人都是愛國者，將不會像以往般是非愛國者與愛國者問題，屆時建制派將有一定壓力，認為要面對競爭，要看參選者如何定位，有何特點吸引過往一些可能支持民主派的選民。

羅健熙：京官明言剔除某些人

是政府摒棄民主派

羅健熙回應稱，「我愛國過其他人」，反駁湯家驊的說法是打稻草人，是否愛國的定義是在中央手上，而京官已明言改革選舉制度是剔除某些人，是政府摒棄民主派。他稱自己仍是區議員和某些諮詢架構的成員，並不如湯所說。

黃國健：入資格審查委員會要預了犧牲

另外，行會成員黃國健在港台表示，資格審查委員會的成員除了有公信力，也要有承擔力，「委員會會得罪人，有可能將來會被人制裁，將來有好多事不方便，入得委員會要預了犧牲」。