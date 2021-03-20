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AB型屍肝 兩年未必有一個 肝衰竭設計師 兩周內需換肝

【明報專訊】乙型肝炎是身體的「計時炸彈」，一名育有10歲兒子的47歲玩具設計師本月初突感腹痛，原來乙肝發作，已迅速惡化至急性肝衰竭，並出現肝萎縮及肺炎徵狀，急需換肝。患者血型為AB型，以往一兩年都未必有一宗AB型血屍肝捐贈，醫生表示若一兩周內未能覓得合適肝臟換肝，情况危險。家人形容現時是「同時間競賽」，盼獲好心人捐肝。

病人乙肝帶菌者 月初發作一度肝昏迷

急需換肝的陳澤棠47歲，是一名玩具設計師，本身是乙型肝炎帶菌者。他的弟婦梁小姐表示，陳不煙不酒，一向有定期驗身，健康一直沒有問題，本月初突感腹痛，求醫發現是急性肝衰竭，急需換肝。梁小姐說，陳是AB型血，輪候屍肝排在第一位，但醫生稱AB型血屍肝罕見，一兩年都未必有一宗捐贈，惟陳情况緊急，擔心再拖下去會有併發症，「𠵱家肺有少少花，面同頸都黃晒，個人無力，睇嘢都唔清。」她說，陳需在兩星期內換肝，「好擔心，同時間競賽。」

陳澤棠的太太Crystal說，和丈夫育有一名10歲兒子，雖然夫婦二人都有工作，但丈夫是經濟支柱。她說，丈夫現時仍能對答，但神志不太清醒，家人和朋友正在醫院輪流檢查，看是否適合捐肝。

活肝捐贈不限血型

瑪麗醫院肝移植中心副總監陳智仁表示，患者是乙肝發作導致肝衰竭，一度肝昏迷，現時已清醒，但病情嚴重，肝臟出現萎縮，換肝指數21分屬較高即急需換肝。若一兩周內未覓得合適肝臟，或會出現肺炎、腹水發炎等併發症，情况危險。他說，自願捐肝者年齡要介乎18至55歲，有良好體魄、沒有慢性病。

陳澤棠的家人盼善心人捐出部分肝臟，或獲離世者家屬捐出屍肝，捐活肝者血型不限，有意捐肝者可聯絡陳澤棠太太：9860 8919 。

相關字詞﹕捐肝 換肝 肝衰竭

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