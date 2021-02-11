祈福黨專騙長者 11婦失210萬 最年老事主80歲 8人被捕7為內地人

商業罪案調查科偽鈔及偽造文件組E隊高級督察張文瀚表示，案中11名受害人均為家庭主婦或已退休女士，年齡介乎54至80歲，於去年10月至本月期間受騙，損失6萬至36萬元財物不等，當中損失最多的事主為一名70餘歲老婦。

涉事詐騙集團派出一名騙徒到街上，隨機向年長女性查詢是否認識某一名「神醫」，其間另一名騙徒會現身介入對話，自稱認識該醫術高明的神醫，並帶事主到附近公園「談心」。

「神醫親戚」索財物祈福偷龍轉鳳

對話時兩名騙徒以噓寒問暖方式套取事主個人資料，包括家人狀况及健康等，再暗中把資料傳送予第3名騙徒，第3名騙徒隨後現身，向事主自稱神醫親戚，及稱曾跟隨神醫學習醫術，並講出事主個人資料增加可信性。當事主信以為真，該「神醫親戚」會預告事主或其家人將有大病或厄運，需要現金首飾作法祈福解難，事主不虞有詐把現金首飾放入一個袋交予騙徒作法祈福，騙徒其後趁機掉包祈福袋再交回事主，並警告短時間內不可打開，否則大禍臨頭。當事主若干時間打開祈福袋，發現財物不翼而飛始發現被騙。

警方經調查後，前日追蹤騙徒至深水埗醫局街一個住宅單位，當時騙徒正於單位內重施故技行騙另一女子，探員進入單位內拘捕8人。被捕5女3男年齡介乎45至57歲，當中7人為非法入境的內地人，1本地人。8人涉嫌以欺騙手段取得財產、非法入境、協助或教唆非法入境等罪被捕。警方行動期間，一名被捕男子一度拒捕致一名警員受傷，他另涉拒捕被捕。

騙第12人時落網

警方於前年共接獲15宗祈福黨騙案，涉款達240萬元，去年則接獲32宗祈福黨騙案，涉款達750萬元。