直資議會主席陳狄安 9月任英華校長

稱履新後要梳理 不高壓處理

政府要求中小學推行國安教育，陳狄安說英華屬直資學校，受政府資助，需跟從某些政府要求，由於國安教育要由不同科組一同落實，故需向英華教師了解學校狀况，並與現任校長鄭鈞傑交接，才可研究如何落實有關教育。

陳狄安又說，現時任職的港青基信書院與英華書院背景不同，他需要與師生及校友交流，了解英華校內文化及運作。

擔任英華書院校長近10年的鄭鈞傑說，2018年學校慶行200周年校慶活動後，已感到「完成任務」，加上家庭原因有需要到加拿大生活，惟當時英華小學新校長將上任，英華書院副校長亦退休，他不願學校有太多人事變動，故延至去年正式請辭。

被問到前年反修例運動是否任內最大挑戰，鄭說該段日子很多學校都感到相當艱難、痛心，他不願多談。他寄語學生謹記校訓「篤信善行」及校歌Home of Our Youth（青年之家），就算學生畢業離開學校，「英華永遠是大家的家」。