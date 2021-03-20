直資議會主席陳狄安 9月任英華校長

【明報專訊】傳統名校英華書院昨公布，直資學校議會主席、港青基信書院校長陳狄安9月1日起出任該校校長，接替8月離任的鄭鈞傑。前年反修例運動英華書院學生多次發起校內行動惹關注，陳狄安昨向本報稱，上任後有些事要梳理，但不會以高壓方式處理，認為此非教育本義。他盼與師生坦誠溝通，不希望對學校有特別大的改動。
稱履新後要梳理 不高壓處理
政府要求中小學推行國安教育，陳狄安說英華屬直資學校，受政府資助，需跟從某些政府要求，由於國安教育要由不同科組一同落實，故需向英華教師了解學校狀况，並與現任校長鄭鈞傑交接，才可研究如何落實有關教育。
陳狄安又說，現時任職的港青基信書院與英華書院背景不同，他需要與師生及校友交流，了解英華校內文化及運作。
擔任英華書院校長近10年的鄭鈞傑說，2018年學校慶行200周年校慶活動後，已感到「完成任務」，加上家庭原因有需要到加拿大生活，惟當時英華小學新校長將上任，英華書院副校長亦退休，他不願學校有太多人事變動，故延至去年正式請辭。
被問到前年反修例運動是否任內最大挑戰，鄭說該段日子很多學校都感到相當艱難、痛心，他不願多談。他寄語學生謹記校訓「篤信善行」及校歌Home of Our Youth（青年之家），就算學生畢業離開學校，「英華永遠是大家的家」。