港聞

港聞二

建制倡課室裝CCTV 教局：損師生互動

【明報專訊】建制派議員近月多次倡議學校安裝閉路電視監察教師授課。昨日立法會多名議員續提有關建議，有議員稱疫下學校轉上網課，令家長發現教師很多問題，認為安裝閉路電視或全程錄影課堂，可讓家長監察教師授課，並了解上課內容助子女溫習。教育局副局長蔡若蓮說，課堂錄影或影響學生情緒及課堂互動，局方冀學生在安全、自然及可自由表達的環境學習，又說以錄影監控屬消極做法。

議員稱家長反映教師亂教 錄影助了解

立法會「研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會」昨日開會，自由黨張宇人說，有家長陪同子女上網課時，發現教師很多問題，「原來他講啲咁嘅嘢、講不對題的事」。他說，課室閉路電視鏡頭不會拍攝學生，故不涉私隱問題。張又稱局方在相關問題「永遠取不到共識」，「因為老師一定同你死過，一定會反對」，促當局盡快在學校安裝閉路電視。

指教師「定同你死過」 永無共識

民建聯議員葛珮帆說，有家長反映「有些老師不懂教或亂咁教」，又稱很多家長認為若果能重溫課堂授課片段，將有助他們了解教學。她說不一定要安裝閉路電視，局方可以「善用科技教學」，要求所有學校錄影課堂並上載上網。葛認為此舉不涉及信任與否問題，而是世界趨勢，「啲嘢擺上網是好自然、好應該」，課堂錄影「百利而無一害」。

教局：錄影監控屬消極 減教學靈活

蔡若蓮說，局方研究過全球學校安裝閉路電視情况，絕大部分基於安全理由。她說在課室安裝閉路電視不止影響教師，學生亦會察覺課堂錄影，或致他們因不清楚答案而不願回答教師提問，影響課堂互動。她說局方非常重視教學質素，但以錄影監控屬消極做法，減低教學靈活性。

蔡又說，有學校會按教學需要，拍攝短片講解課堂重點，以助學生溫習，倘錄影整個課堂，學生重溫時或感沉悶，亦未必能理解課堂內容。

本報上周從多間中小學得悉，教育局曾致電學校查詢安裝閉路電視情况。本報昨再向教育局查詢有否向全港中小學收集安裝閉路電視數據、會否要求學校錄影課堂等，局方均沒直接回應，稱不時與學校聯絡，就不同事宜了解學校運作情况。

相關字詞﹕張宇人 葛珮帆 閉路電視 蔡若蓮 教育局

上 / 下一篇新聞

三高翁打復必泰後亡 港首宗 17歲少年打後失知覺 兩接種者留醫
三高翁打復必泰後亡 港首宗 17歲少年打後失知覺 兩接種者留醫
爆第3宗確診 港島東中心強檢 染疫證券行員工每周兩到健身室
爆第3宗確診 港島東中心強檢 染疫證券行員工每周兩到健身室
攜幼孫用膳婦確診 曾抱嬰街坊中招
攜幼孫用膳婦確診 曾抱嬰街坊中招
豁免檢疫者今起需機場等結果
豁免檢疫者今起需機場等結果
華大再出錯 近2800人收不到陰性結果
華大再出錯 近2800人收不到陰性結果
冰島疫苗護照不認科興 姚思榮憂市民顧慮
冰島疫苗護照不認科興 姚思榮憂市民顧慮
爆上呼吸道感染 兩幼園需強檢
爆上呼吸道感染 兩幼園需強檢
美領館全員強檢陰性 下周一重開
美領館全員強檢陰性 下周一重開
譚耀宗：人大任命資審會有理 會反映 學者：不信特首不問中央 誰人任命影響不大
譚耀宗：人大任命資審會有理 會反映 學者：不信特首不問中央 誰人任命影響不大
內會通過成立14人《決定》小組委會 下周五開會
內會通過成立14人《決定》小組委會 下周五開會
海園68億發展方案通過 還款期超出批地年期
海園68億發展方案通過 還款期超出批地年期
終院非常任法官：籲辭任等同要求參與政治杯葛
終院非常任法官：籲辭任等同要求參與政治杯葛
播民協何啟明提供片段 鏗鏘集刪姓名剪走聲音
播民協何啟明提供片段 鏗鏘集刪姓名剪走聲音
任內港台兩節目投訴成立 譚允芝續任通訊局主席
任內港台兩節目投訴成立 譚允芝續任通訊局主席
葛師科投資倫敦金被騙 高院裁首兩被告還1.96億
葛師科投資倫敦金被騙 高院裁首兩被告還1.96億
徐子見高院申保釋被拒 梁晃維何桂藍5人撤覆核
徐子見高院申保釋被拒 梁晃維何桂藍5人撤覆核
元朗衝突便衣開槍案 中槍少年認暴動
元朗衝突便衣開槍案 中槍少年認暴動
12港人案8人周一刑滿 料同日移交港警
12港人案8人周一刑滿 料同日移交港警
需考DSE 青年垃圾堵路判社服
需考DSE 青年垃圾堵路判社服
女童虐殺案 教師：兄原活潑 身現傷痕後變沉默
女童虐殺案 教師：兄原活潑 身現傷痕後變沉默
女童虐餓案母再上訴 庭上嚎哭喊冤 擇日再訊
女童虐餓案母再上訴 庭上嚎哭喊冤 擇日再訊
3日前駕車失控險死 中年漢修天線失足墮斃
3日前駕車失控險死 中年漢修天線失足墮斃
智庫推「參與式預算」 住戶提方案專家選出名單 彩福邨活動及工程 居民「公投」揀
智庫推「參與式預算」 住戶提方案專家選出名單 彩福邨活動及工程 居民「公投」揀
倡設樓梯防滑裝置 中五生方案入圍
倡設樓梯防滑裝置 中五生方案入圍
智慧交通基金月底可申 一項目資助上限2000萬
智慧交通基金月底可申 一項目資助上限2000萬
私營最多資助一半 初企憂只大公司受惠
私營最多資助一半 初企憂只大公司受惠
直資議會主席陳狄安 9月任英華校長
直資議會主席陳狄安 9月任英華校長
祈福黨專騙長者 11婦失210萬 最年老事主80歲 8人被捕7為內地人
祈福黨專騙長者 11婦失210萬 最年老事主80歲 8人被捕7為內地人
AB型屍肝 兩年未必有一個 肝衰竭設計師 兩周內需換肝
AB型屍肝 兩年未必有一個 肝衰竭設計師 兩周內需換肝
黑幫油尖旺霸咪表索泊車費 警拘21人
黑幫油尖旺霸咪表索泊車費 警拘21人
窺淫罪草案刊憲 威脅散佈擬列刑事
窺淫罪草案刊憲 威脅散佈擬列刑事
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】湯家驊教分辨虛偽愛國者
【Emily】湯家驊教分辨虛偽愛國者
【Emily】嘉蔚牆內寫信畀街坊 網民讚字靚
【Emily】嘉蔚牆內寫信畀街坊 網民讚字靚
【Emily】公民黨踏入15歲 傑哥凌晨貼舊照
【Emily】公民黨踏入15歲 傑哥凌晨貼舊照
【Emily】陳勇話譚耀宗似唐三藏……咁堅定
【Emily】陳勇話譚耀宗似唐三藏……咁堅定
【Emily】單車節擬秋季重辦 向港珠澳橋進發
【Emily】單車節擬秋季重辦 向港珠澳橋進發