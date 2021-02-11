建制倡課室裝CCTV 教局：損師生互動

議員稱家長反映教師亂教 錄影助了解

立法會「研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會」昨日開會，自由黨張宇人說，有家長陪同子女上網課時，發現教師很多問題，「原來他講啲咁嘅嘢、講不對題的事」。他說，課室閉路電視鏡頭不會拍攝學生，故不涉私隱問題。張又稱局方在相關問題「永遠取不到共識」，「因為老師一定同你死過，一定會反對」，促當局盡快在學校安裝閉路電視。

指教師「定同你死過」 永無共識

民建聯議員葛珮帆說，有家長反映「有些老師不懂教或亂咁教」，又稱很多家長認為若果能重溫課堂授課片段，將有助他們了解教學。她說不一定要安裝閉路電視，局方可以「善用科技教學」，要求所有學校錄影課堂並上載上網。葛認為此舉不涉及信任與否問題，而是世界趨勢，「啲嘢擺上網是好自然、好應該」，課堂錄影「百利而無一害」。

教局：錄影監控屬消極 減教學靈活

蔡若蓮說，局方研究過全球學校安裝閉路電視情况，絕大部分基於安全理由。她說在課室安裝閉路電視不止影響教師，學生亦會察覺課堂錄影，或致他們因不清楚答案而不願回答教師提問，影響課堂互動。她說局方非常重視教學質素，但以錄影監控屬消極做法，減低教學靈活性。

蔡又說，有學校會按教學需要，拍攝短片講解課堂重點，以助學生溫習，倘錄影整個課堂，學生重溫時或感沉悶，亦未必能理解課堂內容。

本報上周從多間中小學得悉，教育局曾致電學校查詢安裝閉路電視情况。本報昨再向教育局查詢有否向全港中小學收集安裝閉路電視數據、會否要求學校錄影課堂等，局方均沒直接回應，稱不時與學校聯絡，就不同事宜了解學校運作情况。