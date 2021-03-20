港聞

港聞二

私營最多資助一半 初企憂只大公司受惠

【明報專訊】有研究智慧出行的初創企業創辦人表示，基金對私營企業資助上限僅為成本一半，如做100萬元研究，僅得50萬資助，初創未必能支付另一半金額，擔心計劃最後只有大型企業受惠。

「幾十萬已是大負擔」 或需壓縮研發規模

科學園初創企業SOCIF主要研發智能交通解決方案，聯合創辦人袁洛桁表示，一直有留意此基金，等候良久，昨聽到詳情時感興奮。SOCIF期望研發有關車輛攝錄機的人工智能，冀能實時分析道路影像，並希望研發可監察公共交通車輛的乘客人數、檢查乘客有否戴安全帶等科技。

但袁洛桁查看基金申請細則後，發現私人公司只獲資助最多研究成本一半，「我們初創，不同大公司，幾十萬已經是不小的負擔，連100萬的研究項目都很難match up（配對）到一半開支」。袁洛桁預計若果申請基金，或需要壓縮研發規模，「可能縮到80萬、60萬、50萬，直至可以負擔另一半成本為止」，又或者需要再另覓大公司合作。袁洛桁認為「智慧交通基金」或對大企業較有利。

學者：或較易覓真實試驗場地印證理論

理大土木及交通工程講座教授林興強稱，自己1980年代已開始研究智能交通系統，但因港人重視私隱，難以取得數據，加上研究成本高昂等原因，令香港在智能交通發展上遠落後深圳。

他認為，「智慧交通基金」集中與交通相關研究，亦獲政府部門支持，或可較易覓得真實試驗場地印證其研發理論。他說，其學系正研究申請純研究項目或研究和應用項目，會尋求行業伙伴支持。

相關字詞﹕林興強 袁洛桁 智慧交通基金

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