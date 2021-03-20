智慧交通基金月底可申 一項目資助上限2000萬

申請基金資助的機構分兩個界別︰公營界別的資助金額最高為項目總開支九成，企業界別則為五成。資助上限亦分研究和應用項目兩種：有商品化內容的項目資助上限2000萬元，純研究項目為800萬元。

知識產權屬研究機構 政府可無條件使用

對於可申請的項目，運輸署助理署長（技術服務）羅慶新以研究便利駕駛者出行項目為例，研究車速、塞車及天氣與意外成因關係；至於「車聯網」研究，他舉例如行車「盲位」，司機之間可溝通以通知路上有無行人或車；駕駛安全上則如車輛防撞技術。羅提醒，只涉應用現有科技、無科研內容的項目，例如購買外國產品使用，不在資助範圍；項目的知識產權屬研究機構，但政府可無條件使用。羅說項目期限一般不應超過24個月，但若計劃效用高或可延長研究期。他未能預計將獲多少申請，但稱若申請人提交文件資訊充足，3個月內能完成審批。

設委員會審批申請 最快3個月批出

智慧交通基金由生產力促進局擔任計劃管理，並設管理委員會審批申請及監察運作。委員會非官方成員方保僑昨接受查詢稱，香港對交通數據收集不多，相信計劃對研究者有一定吸引力，「香港智慧交通不是沒有，但一窟窟，例如數據上政府有停車位置資料，但google無」，期望有項目整合交通數據，也希望有開發者天馬行空，「如單車都可以是運輸一部分，又例如會否有慈善團體做個app（軟件）方便殘障人士？」非官方成員、汽車會會長李耀培歡迎計劃，冀資助項目改善擠塞等問題。