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智庫推「參與式預算」 住戶提方案專家選出名單 彩福邨活動及工程 居民「公投」揀

【明報專訊】香港普選無期，但有居民可優先享有「一人一票」權利。有智庫在地區層面推動公民參與，在屋邨由居民提出邨內改善工程及活動建議，由專家小組篩選出可行方案，再一戶一票選出方案落實建議，首個試行這種「參與式預算」的觀塘彩福邨，下月會就入選方案投票。負責推行的智庫計劃推廣至其他區，但表明會聚焦民生項目，因擔心在現時撕裂的社會氣氛下，觸及政治會令計劃難以推廣。

明報記者 畢嘉敏

一戶一票投選房署撥款用途 盼增歸屬感

青年發展委員會副主席劉鳴煒有份成立的智庫「MWYO青年辦公室」，去年底起在觀塘彩福邨推出「參與式預算」試驗計劃，由居民提出改善工程或屋邨活動建議，再由全邨居民一戶一票投選方案。負責計劃的MWYO研究員郭東旺稱，改善工程預算上限5萬元，屋邨活動預算上限3萬元，款項來自房署撥給屋邨管理諮詢委員會的屋邨活動撥款。他說，相關撥款以往由邨管諮委會決定如何使用，今次開放給邨內居民提議，「希望令制度和居民有多些互動，居民透過制度有多些（社區事務）參與」。

要去到一戶一票的階段，居民提出的方案還有一關要過，就是「專家小組」篩選，小組成員包括大廈互助委員會代表、區議員、社福機構代表等。香港遊樂場協會地區督導主任（觀塘）游綺文是小組成員之一，她說，揀選方案時會按可行、創意、清晰度等原則挑選，例如有居民提出在區內舉辦剩餘物資買賣活動，她認為是好建議，但發現邨內不能舉辦涉及現金交易的活動，該方案要DQ（取消資格）。

日後再辦或增模擬環節 助測居民喜好

至於專家小組要如何確保被篩走方案不是居民心儀的方案，小組另一成員、環保建築師及城市設計師葉頌文認為，下次若再推類似計劃，可增設模擬環節，「例如若有人提議將區內籃球場改為足球場，可以先試辦足球比賽，看當區有無居民參與，若無人參與，顯示當區居民都不喜歡踢足球，就不用將籃球場永久改變成足球場」。他又說，希望居民透過參與計劃，增加對屋邨歸屬感。

研擴至他區 聚焦民生確保不違法

彩福邨的參與式預算計劃收到約80份改善工程建議、30份活動建議，專家小組各選出5份，居民下月投票選出最終方案。郭東旺說，會研究在其他區推類似計劃，例如華富邨。被問及若居民提出的計劃涉及政治，甚至可能觸及《港區國安法》要如何處理，郭說要確保方案不會犯法，項目亦會聚焦民生，「參與式預算在香港還是很新，希望將重點放在大家容易接受的項目範疇」。

相關字詞﹕投票 彩福邨 參與式預算

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