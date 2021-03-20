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3日前駕車失控險死 中年漢修天線失足墮斃

【明報專訊】昨日發生兩宗墮斃意外，均涉及家居維修。其中一宗意外，一名中年男子從大埔洞梓村一間村屋天台維修天線時，懷疑失足從高處墮下，當場證實死亡，他3日前曾駕車失控，險連人帶車衝落海。

昨早近11時，一名男子在大埔洞梓村一間村屋對開昏迷，倒臥地上，懷疑從高處墮下，其他村民見狀報警，救護員到場證實當場身亡。案件列作有人從高處墮下，死因有待驗屍確定。

死者55歲姓林，住在該村屋3樓，警方在天台發現一批維修工具，地上亦佈滿電線等雜物，一片凌亂。警方初步調查相信男子昨早獨自在天台維修天線，不排除被電線等雜物絆倒，失足墮樓。

據了解，林於周二（16日）下午駕駛私家車沿大埔汀角路行駛時，失控衝出馬路直鏟落洞梓路對開石灘停下，險連人帶車衝落海，當時他大難不死僅報稱胸口痛。林的親友下午到場了解，據悉林已婚，育有一子一女，妻子和子女長居內地。

工人露台裝燈墮斃 工權會批屋苑無安全裝置

另外，昨早11時許，一名36歲黎姓裝修工人於元朗洪水橋泉薈2座7樓一個單位工作，其間疑於露台爬上木梯，安裝露台屋簷的電燈時，失足跌出露台，直墮大廈對開地下重創昏迷，救護員到場證實當場身亡。警方及勞工處正調查意外原因，勞工處對意外表示難過，對死者家屬致以深切慰問，亦已向有關承建商發出「暫時停工通知書」。死者親友其後到場認屍，神情哀傷。

工業傷亡權益會批評，有關屋苑未安裝安全裝置供工人在維修時扣上救生繩及安全帶，設計上有問題，要求所有類似單位改善。該會亦稱，工人在露台位置離地工作時，僱主必須提供設有護欄的工作梯台。

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