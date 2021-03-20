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女童虐殺案 教師：兄原活潑 身現傷痕後變沉默

【明報專訊】5歲女童和8歲兄長疑遭生父和繼母長期虐待，女童最終因敗血症死亡，案件昨在高等法院續審。兄長的小學英文教師供稱，兄長原本活潑開朗，當身體出現傷痕後開始變得沉默，笑容消失，甚至會發脾氣責罵同學。同校社工則說，兄長曾解釋不肯用膳因自己頑皮，故透過不吃飯而反省和懲罰自己。

被同學不小心碰到 發脾氣責罵

案中事主為死者女童Z和兄長X，生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。黃姓小學英文教師供稱，X在2017年9月時經常面帶笑容，活潑開朗，不時與她談話，與同學相處融洽。惟至11月，X身體出現傷痕，品行性格開始有變，除變得沉默，笑容亦消失，甚至有同學不小心觸碰到他，他會發脾氣責罵對方，「好似好忟憎咁」。

同校的陳姓社工供稱，她和其他教師在同年11月6至8日看到X身上有傷痕，至X在13日返校後，她發現其右小腿有3至5個被打造成的傷痕，形容X當時神情平靜，但看似疲倦，最終讓他在社工室休息，至午飯時間讓他返回課室。她在盤問下表示，曾就X的傷勢向社署尋求意見，形容當時只看到X大腿有兩個瘀痕，故向署方特別小組的職員表示傷勢不嚴重。

繼母指有自理問題 社工：不覺

社工另在盤問下稱，X的卓姓班主任曾在11月14日向她提及一些事，她遂於翌日與X會面，並聯絡X的繼母。辯方稱，繼母曾向社工提及X的自理問題，社工亦為繼母提供令X不再說謊和發脾氣的計劃，社工回應有感X「好似正常小朋友，唔覺有咩自理問題」，當時沒同意繼母說法，亦曾建議繼母用打罵以外的方式管教子女，惟有關建議並非針對說謊情况。

曾謂不吃飯為懲罰自己頑皮

社工又說，得悉X的父親在管教子女方面有困難，亦曾以電話聯絡對方，其間建議他用獎勵計劃等較溫和正面的方式管教。社工又稱，她與X會面期間曾談及X不肯用膳的問題，X當時回應因自己頑皮，故選擇不吃飯以反省和懲罰自己。而11月24日後，她沒再發現X身上出現新的傷痕。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC28/20】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪 敗血症 繼母 生父 殘暴對待兒童 虐待兒童

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