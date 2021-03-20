元朗衝突便衣開槍案 中槍少年認暴動

【明報專訊】政府前年10月4日宣布訂立《禁蒙面法》，當晚元朗有便衣警與示威者衝突，便衣警稱有人企圖搶槍，開槍射中一名案發時14歲少年的大腿，中槍少年昨於粉嶺裁判法院少年庭承認一項暴動罪，意圖造成身體嚴重傷害罪則獲控方撤控，主任裁判官蘇文隆下令還押至4月7日判刑，其間索取教導所報告。多名親友在庭外激動落淚，10多名旁聽者則在庭外守候。
現年15歲的被告，承認前年10月4日在元朗大棠路及青山公路元朗段交界與其他人參與暴動。
被告大腿取出子彈碎 遇襲便衣2%皮膚燒傷
同意案情稱，涉事便衣警員晚上9時駕車返元朗警署，途中遭示威者包圍，要求他出示委任證不果，示威者曾扯警棍，以雨傘及鐵通施襲，及從後扯其頸。警員懷疑有人企圖搶槍，遂向人群開了一槍，射中被告大腿，及後有人兩度向警員腳邊投擲汽油彈並爆開。
控方指，院方證實被告左邊大腿中槍，並從其肌肉層取出3塊子彈碎。警員則全身有2%皮膚燒傷，頭部及前臂裂傷。
少女荃灣非法集結判感化 藏武獲撤控
另外，前年10月13日荃灣一帶反修例示威，一名14歲少女早前承認一項參與非法集結罪，昨在東區裁判法院少年庭判刑。主任裁判官羅德泉判刑稱，被告雖非策劃及主導者，但沒被告參與便不會成事，又認為事件嚴重影響社會公安，但考慮到沒證據顯示少女曾在場使用暴力，判感化24個月，須守宵禁令。
14歲被告承認2019年10月13日在荃灣南豐中心外參與非法集結。她原被控的在公眾地方管有攻擊性武器罪則獲撤控。辯方透露，被告母親疑因過於緊張不適送院，故未有到庭旁聽。
辯方求情稱，被告從沒紀律問題，是個受教和循規蹈矩的人，她現已感愧疚，同時強調本案不涉暴力，她亦非領導或積極參與者，望法庭可判感化。
【案件編號：FLCC700046/20、WKCC 3737/20】