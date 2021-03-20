元朗衝突便衣開槍案 中槍少年認暴動

現年15歲的被告，承認前年10月4日在元朗大棠路及青山公路元朗段交界與其他人參與暴動。

被告大腿取出子彈碎 遇襲便衣2%皮膚燒傷

同意案情稱，涉事便衣警員晚上9時駕車返元朗警署，途中遭示威者包圍，要求他出示委任證不果，示威者曾扯警棍，以雨傘及鐵通施襲，及從後扯其頸。警員懷疑有人企圖搶槍，遂向人群開了一槍，射中被告大腿，及後有人兩度向警員腳邊投擲汽油彈並爆開。

控方指，院方證實被告左邊大腿中槍，並從其肌肉層取出3塊子彈碎。警員則全身有2%皮膚燒傷，頭部及前臂裂傷。

少女荃灣非法集結判感化 藏武獲撤控

另外，前年10月13日荃灣一帶反修例示威，一名14歲少女早前承認一項參與非法集結罪，昨在東區裁判法院少年庭判刑。主任裁判官羅德泉判刑稱，被告雖非策劃及主導者，但沒被告參與便不會成事，又認為事件嚴重影響社會公安，但考慮到沒證據顯示少女曾在場使用暴力，判感化24個月，須守宵禁令。

14歲被告承認2019年10月13日在荃灣南豐中心外參與非法集結。她原被控的在公眾地方管有攻擊性武器罪則獲撤控。辯方透露，被告母親疑因過於緊張不適送院，故未有到庭旁聽。

辯方求情稱，被告從沒紀律問題，是個受教和循規蹈矩的人，她現已感愧疚，同時強調本案不涉暴力，她亦非領導或積極參與者，望法庭可判感化。

【案件編號：FLCC700046/20、WKCC 3737/20】

（反修例風暴）