徐子見高院申保釋被拒 梁晃維何桂藍5人撤覆核

徐提堂時一直留院 昨首出庭

徐子見早前因身體欠佳，在案件提堂聆訊時一直留院，昨天終於露面，他是同案首人在高等法院申請保釋，法官杜麗冰以未有充足理由相信不再實施危害國家安全行為，駁回申請，須繼續還押。

徐子見在開庭前向公眾席的妻子、弟弟、父母及其他支持者揮手，又在坐下後向家人展示厚厚法庭文件，並向妻子舉起「OK」手勢，妻子點頭回應。

離開前說「加油」 母庭外痛泣

徐得悉結果後表現平靜，進入羈留室前向公眾說「加油」，年邁徐父站起及拄着長傘望住兒子道別，徐母在升降機大堂泣不成聲，徐妻從旁安慰；另有支持者激動落淚，輕嘆「點解會咁」。

吳政亨、梁晃維、何桂藍、林卓廷、王百羽昨在西九龍裁判法院提出保釋覆核，惟甫一開庭分別向蘇官表示撤回，其中未有律師代表的林卓廷在庭上解釋「未準備好」，蘇官下令5人繼續還押。除吳政亨及林卓廷保留8天保釋覆核權利，將於下周四（25日）再在蘇官席前聆訊，其餘3人均放棄權利，但5人均有權到高法院申請保釋。

3人放棄覆核權利 兩人下周四再訊

庭上梁晃維、何桂藍及林卓廷分別向旁聽者揮手及點頭，王百羽離開時則雙手握拳高舉，公眾席上的父母同樣高舉雙手回應。王的雙親在庭外稱感謝大家關心，透露王精神狀態良好，昨亦透過律師收到兒子親筆信；王的好友、元朗區議員張智陽則稱心情複雜，在庭上看到王時「有啲唔開心」。

47名被告本月1日在西九龍裁判法院提堂，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，案件押後5月31日再訊，共11名被告早前獲准保釋。被拒保釋的尹兆堅、毛孟靜、岑子杰、梁國雄、鍾錦麟將分別於3月23至31日到高院申請保釋。

【案件編號：HCCP126/21、WKCC813/21】

明報記者

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