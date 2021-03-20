任內港台兩節目投訴成立 譚允芝續任通訊局主席

《頭條新聞》《左右紅藍綠》停播至今

政府公布再委任商經局常任秘書長（通訊及創意產業）為通訊局副主席，現任的梁卓文自2018年6月12日出任該職位。再獲委任為通訊局主席的譚允芝自2018年接替涉漏報中移動股票利益而辭任的王桂壎。商經局長邱騰華表示，相信譚的領導才能及專業背景，能繼續帶領通訊局應對未來挑戰。

在譚、梁二人擔任通訊局正副主席期間，該局處理過不少涉及港台的投訴，其中去年2月播出的《頭條新聞》被投訴惡意抹黑、污衊警方和政府疫情工作，通訊局裁定就資料準確性、污衊和侮辱警方的投訴成立，向港台發警告；同月播放的《頭條新聞》被投訴錯誤引述及扭曲一名警員的發言，影響其聲譽等，通訊局亦裁定投訴成立，向港台發出強烈勸喻。另《左右紅藍綠》被投訴節目主持評論中大和理大衝突時言論誤導、偏頗，集中講述和誇大警方武力，通訊局裁定港台違反《電視節目守則》，發出嚴重警告。

政府同時委任兩名新的非官方成員，包括安永香港及澳門地區審計服務副主管合伙人羅富源，以及科大經濟學系教授梁兆輝。