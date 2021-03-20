播民協何啟明提供片段 鏗鏘集刪姓名剪走聲音

港台：內部運作 不作個別評論

何啟明：案情考慮 同意不出名

港台周一播出的鏗鏘集中有一段標為「觀眾提供」的主教山配水庫片段。翻查港台新聞去年12月報道，同一片段當時標示為「何啟明提供片段」。港台消息人士透露，鏗鏘集團隊在節目播出前收到高層指示，要求將「何啟明」三字抽起，團隊及後將何啟明聲音移除。消息人士稱，處長及高層沒有直接解釋抽起原因，但相信與何涉及「35+」初選案被控串謀顛覆國家政權罪有關。

何啟明回應本報查詢時確認自己還押期間，鏗鏘集監製聯絡其辦事處請求授權取用片段，當時由於案情考慮，辦事處職員和該監製同意不播出其名。被問到監製有否交代原因，他稱希望主教山配水庫較受關注，故同意有關做法。

旁述問「離普選會否愈來愈遠？」

李百全抽起《議事論事》

廣播處長李百全上任未夠一個月，至少3集節目被抽起，包括逾30年歷史的《議事論事》；亦有傳另有5集節目被抽起或延遲播出（見表）。立法會議員鍾國斌等曾質疑抽起《議事論事》是否嘉賓發言「不中聽」。據了解，該集節目有探討中央改革香港選舉，當中旁述一句問及改革後「香港離普選會否愈來愈遠？」，令李百全覺得未夠持平，要求抽起節目。李百全早前出席立法會會議時稱，員工日後需提交白紙黑字的建議書。據了解，有關要求近日已在若干部門實施，員工要向部門監製提交節目製作大綱，監製須簽字批准或否決。

員工：除新聞外禁訪問初選案47人

除電視節目相關部門外，據多於一名電台部員工透露，已收到通知現階段不能訪問泛民初選案被控的47人，而參與初選但未被提控的鄺俊宇、涂謹申等6人，高層表示亦需要有充分理由才可採訪，新聞報道不受影響。

港台回覆稱，為加強編輯管理以回應《香港電台的管治及管理檢討報告》建議，廣播處長及港台高層已引入新機制，讓編輯流程更暢順，徹實履行編輯責任，以保障節目符合《香港電台約章》及《節目製作人員守則守則》要求；而有關內部討論會透過工作會議由不同層級的同事向相關同事傳遞。