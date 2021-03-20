港聞

港聞二

終院非常任法官：籲辭任等同要求參與政治杯葛

【明報專訊】《港區國安法》實施後，海外法官會否留任終院非常任法官惹爭議。英國最高法院院長韋彥德勳爵（Lord Reed）早前表示，若本港法治受損將不會留任本港法官；另一名非常任法官岑耀信勳爵（Lord Sumption）則撰文稱，呼籲辭任等同要求法官參與「政治杯葛」，此非法官適當職能。法律學者張達明認為兩人出發點相同，都想維持本港司法獨立和法治，但若有海外法官認為因法治受損而請辭，對法律界「好大打擊」，希望不會出現這些情况。

岑耀信：國安法保障人權新聞示威自由

英國最高法院院長韋彥德勳爵及英國最高法院前法官岑耀信勳爵現時均是本港終院的非常任法官。岑耀信本月18日在《泰晤士報》撰文，稱《港區國安法》實施以來，一直有人呼籲英籍法官辭任，但這個訴求與司法獨立及法治無關，而是等同要求英籍法官參與政治杯葛（political boycott）向中國政府施壓，要求中方改變對民主的立場，但此非法官的適當職能（proper function），相信法官留在香港法庭維持公義是更好的參與方式。

岑耀信說，英國留下最重要遺產是司法系統，而非民主，目前中國及香港政府未有干擾香港司法獨立，《港區國安法》條文亦能保障人權、新聞及示威自由，遴選指定法官方式亦無爭議，維護司法獨立保障上述權利，英國現時應防止司法獨立受損。

他表示會以香港人利益為依歸留在法庭，不會順從英國從政者的意願。

張達明：韋彥德岑耀信出發點一致

後者盼留在崗位維護公義

港大法律學院首席講師張達明認為，韋彥德勳爵及岑耀信勳爵言論出發點一致，都是想維持香港司法獨立及法治，只是前者用憂慮法治受損的角度出發，後者希望法官在法庭崗位維護公義，兩者並不矛盾。張說，終院海外非常任法官對本港法律界貢獻良多，在撰寫終院判辭給予專業意見，令國際對本港司法系統更有信心。被問及海外法官請辭的影響，張說若法官因本港司法獨立受損而請辭，對法律界「打擊好大」，「唔希望見到呢步」。

鄭若驊：同意中港從無干預司法獨立

律政司長鄭若驊回應稱，完全同意中國和香港政府從無干預司法獨立，而本港司法獨立建基於基本法訂明的穩固體制。司法機構回覆稱，暫未有英國終院非常任法官的辭職個案。英國最高法院回覆稱，對韋彥德勳爵早前言論沒有補充。

相關字詞﹕律政司 司法獨立 岑耀信 韋彥德 終審法院

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