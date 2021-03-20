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海園68億發展方案通過 還款期超出批地年期

【明報專訊】立法會財務委員會昨通過涉款逾67.8億元的海洋公園重新發展方案，有議員關注方案將政府貸款還款期延至2059年，超出海洋公園大樹灣附近部分用地的批地年期。商務及經濟局長邱騰華表示，部分海洋公園用地的批地年期至2047年，若行政長官會同行政會議同意，將很大機會延長有關批地年期。另有議員關注海洋公園將山下園區外判，猶如「老豆畀塊地同層樓你收租」。

邱騰華：很大機會延長批地年期

財委會昨經歷近3小時會議後表決，以26票贊成、1票反對、0票棄權，通過涉逾67.8億元海洋公園重新發展方案。方案包括推遲兩筆政府貸款還款期到2028/29年度、7月起豁免該兩筆貸款利息、一筆過16.64億元非經常資助、未來4年每年最多撥2.8億元支持園方保育和教育措施。海洋公園感謝財委會通過方案，讓公園維持營運及啟動水上樂園招聘，將全速作轉型的籌備。

商界議員廖長江稱政府向海洋公園批出的近大樹灣的鄉郊建屋地段第1085號，批地年期至2047年6月底，但今次方案推遲政府貸款還款期至2059年，超出該用地批地年期。邱騰華稱批地權限在行政長官會同行政會議，但政府希望公園可繼續營運，故適當時候將延展批地情况。

議員：山下園區外判 老豆畀地你收租

醫學界議員陳沛然稱，海洋公園將山下園區外判，猶如「老豆畀塊地及層樓你收租」。唯一投反對票的熱血公民鄭松泰批評，海洋公園將山下園區分拆外判，破壞海洋公園主題，又關注公園得撥款後會否大規模裁員。海洋公園主席劉鳴煒強調，不容許公園「碎片化」或失去主題，會確保日後合作伙伴符合公園理念，並循序漸進令對員工影響「去到最細」。

實政圓桌議員田北辰稱水上樂園成本由22億元超支到40億元，「浸濕咗個40億元嘅頭」，又質疑難以每年吸引逾百萬人次入場，憂一旦入不敷支，又再申請撥款；民建聯葛珮帆關注水上樂園或因疫情而無法8月如期開幕。

邱騰華回應，水上樂園預計入場人次已趨向保守，至於會否再申撥款，他稱日後若有無法估計的情况發生，需想方設法應付。旅遊事務專員黃智祖補充，方案已包括一筆過撥款作為營運開支墊底，即使水上樂園延遲開幕，最初數年經營困難，亦可確保海洋公園順利營運。

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