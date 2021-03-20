內會通過成立14人《決定》小組委會 下周五開會

鄭松泰：沒法律文件參考「有點兒戲」

人大早前頒布決定修改香港選舉制度，未來還待人大常委會修改《基本法》附件一、二，以及本地立法，特首林鄭月娥日前建議立法會可成立小組委員會，議員可先討論人大《決定》主要內容等，待政府向立法會提交條例草案後，小組委員會便立即轉成法案委員會，審議草案。立法會內會昨日討論事件，熱血公民鄭松泰表示反對，他稱事涉選舉制度，影響巨大、嚴肅，縱有迫切性，但亦質疑在沒有法律文件參考下便成立小組委員會，「有點兒戲」。

謝偉俊：人大決定已是嚴肅法律文件

民建聯副主席陳克勤稱，以往法案委員會逐條審議前，會討論立法原意及政策問題，不涉法例內容，但亦虛耗不少時間，認為若先成立小組提早開展，對立法工作有很大裨益。建制派謝偉俊質疑鄭松泰無「一國兩制」概念，他稱人大決定已是嚴肅的法律文件，就文件本身已有很多政策優劣可研究，「除非（鄭松泰）不當『一國』的決定是嚴肅決定」。

民建聯主席李慧琼昨在民建聯「兩會分享會上」亦提出預計修改選舉制度時間表，她料人大常委會3月底通過修改基本法附件，立法會5至6月審議通過修改本地法例，料9月、12月或分別舉行選委會和立法會選舉。