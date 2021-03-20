港聞

港聞二

內會通過成立14人《決定》小組委會 下周五開會

【明報專訊】立法會昨日舉行會議，建制派佔絕大多數的內會在37票贊成、1票反對下，通過成立小組委員會，加快處理人大頒布《決定》修改香港選舉制度。內會後立法會即出文件，稱小組委員會名為「《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》小組委員會」，並於下周五（26日）上午舉行首次會議。根據文件，委員會共有14名成員，包括陳克勤、經民聯梁美芬、工聯會黃國健，以及鄭松泰等人。委員會正副主席較大可能由廖長江及張國鈞出任。

鄭松泰：沒法律文件參考「有點兒戲」

人大早前頒布決定修改香港選舉制度，未來還待人大常委會修改《基本法》附件一、二，以及本地立法，特首林鄭月娥日前建議立法會可成立小組委員會，議員可先討論人大《決定》主要內容等，待政府向立法會提交條例草案後，小組委員會便立即轉成法案委員會，審議草案。立法會內會昨日討論事件，熱血公民鄭松泰表示反對，他稱事涉選舉制度，影響巨大、嚴肅，縱有迫切性，但亦質疑在沒有法律文件參考下便成立小組委員會，「有點兒戲」。

謝偉俊：人大決定已是嚴肅法律文件

民建聯副主席陳克勤稱，以往法案委員會逐條審議前，會討論立法原意及政策問題，不涉法例內容，但亦虛耗不少時間，認為若先成立小組提早開展，對立法工作有很大裨益。建制派謝偉俊質疑鄭松泰無「一國兩制」概念，他稱人大決定已是嚴肅的法律文件，就文件本身已有很多政策優劣可研究，「除非（鄭松泰）不當『一國』的決定是嚴肅決定」。

民建聯主席李慧琼昨在民建聯「兩會分享會上」亦提出預計修改選舉制度時間表，她料人大常委會3月底通過修改基本法附件，立法會5至6月審議通過修改本地法例，料9月、12月或分別舉行選委會和立法會選舉。

相關字詞﹕《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選 修改香港選舉制度 法案委員會 立法會選舉 基本法 一國兩制 林鄭月娥

上 / 下一篇新聞

三高翁打復必泰後亡 港首宗 17歲少年打後失知覺 兩接種者留醫
三高翁打復必泰後亡 港首宗 17歲少年打後失知覺 兩接種者留醫
爆第3宗確診 港島東中心強檢 染疫證券行員工每周兩到健身室
爆第3宗確診 港島東中心強檢 染疫證券行員工每周兩到健身室
攜幼孫用膳婦確診 曾抱嬰街坊中招
攜幼孫用膳婦確診 曾抱嬰街坊中招
豁免檢疫者今起需機場等結果
豁免檢疫者今起需機場等結果
華大再出錯 近2800人收不到陰性結果
華大再出錯 近2800人收不到陰性結果
冰島疫苗護照不認科興 姚思榮憂市民顧慮
冰島疫苗護照不認科興 姚思榮憂市民顧慮
爆上呼吸道感染 兩幼園需強檢
爆上呼吸道感染 兩幼園需強檢
美領館全員強檢陰性 下周一重開
美領館全員強檢陰性 下周一重開
譚耀宗：人大任命資審會有理 會反映 學者：不信特首不問中央 誰人任命影響不大
譚耀宗：人大任命資審會有理 會反映 學者：不信特首不問中央 誰人任命影響不大
海園68億發展方案通過 還款期超出批地年期
海園68億發展方案通過 還款期超出批地年期
終院非常任法官：籲辭任等同要求參與政治杯葛
終院非常任法官：籲辭任等同要求參與政治杯葛
播民協何啟明提供片段 鏗鏘集刪姓名剪走聲音
播民協何啟明提供片段 鏗鏘集刪姓名剪走聲音
任內港台兩節目投訴成立 譚允芝續任通訊局主席
任內港台兩節目投訴成立 譚允芝續任通訊局主席
葛師科投資倫敦金被騙 高院裁首兩被告還1.96億
葛師科投資倫敦金被騙 高院裁首兩被告還1.96億
徐子見高院申保釋被拒 梁晃維何桂藍5人撤覆核
徐子見高院申保釋被拒 梁晃維何桂藍5人撤覆核
元朗衝突便衣開槍案 中槍少年認暴動
元朗衝突便衣開槍案 中槍少年認暴動
12港人案8人周一刑滿 料同日移交港警
12港人案8人周一刑滿 料同日移交港警
需考DSE 青年垃圾堵路判社服
需考DSE 青年垃圾堵路判社服
女童虐殺案 教師：兄原活潑 身現傷痕後變沉默
女童虐殺案 教師：兄原活潑 身現傷痕後變沉默
女童虐餓案母再上訴 庭上嚎哭喊冤 擇日再訊
女童虐餓案母再上訴 庭上嚎哭喊冤 擇日再訊
3日前駕車失控險死 中年漢修天線失足墮斃
3日前駕車失控險死 中年漢修天線失足墮斃
智庫推「參與式預算」 住戶提方案專家選出名單 彩福邨活動及工程 居民「公投」揀
智庫推「參與式預算」 住戶提方案專家選出名單 彩福邨活動及工程 居民「公投」揀
倡設樓梯防滑裝置 中五生方案入圍
倡設樓梯防滑裝置 中五生方案入圍
智慧交通基金月底可申 一項目資助上限2000萬
智慧交通基金月底可申 一項目資助上限2000萬
私營最多資助一半 初企憂只大公司受惠
私營最多資助一半 初企憂只大公司受惠
建制倡課室裝CCTV 教局：損師生互動
建制倡課室裝CCTV 教局：損師生互動
直資議會主席陳狄安 9月任英華校長
直資議會主席陳狄安 9月任英華校長
祈福黨專騙長者 11婦失210萬 最年老事主80歲 8人被捕7為內地人
祈福黨專騙長者 11婦失210萬 最年老事主80歲 8人被捕7為內地人
AB型屍肝 兩年未必有一個 肝衰竭設計師 兩周內需換肝
AB型屍肝 兩年未必有一個 肝衰竭設計師 兩周內需換肝
黑幫油尖旺霸咪表索泊車費 警拘21人
黑幫油尖旺霸咪表索泊車費 警拘21人
窺淫罪草案刊憲 威脅散佈擬列刑事
窺淫罪草案刊憲 威脅散佈擬列刑事
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】湯家驊教分辨虛偽愛國者
【Emily】湯家驊教分辨虛偽愛國者
【Emily】嘉蔚牆內寫信畀街坊 網民讚字靚
【Emily】嘉蔚牆內寫信畀街坊 網民讚字靚
【Emily】公民黨踏入15歲 傑哥凌晨貼舊照
【Emily】公民黨踏入15歲 傑哥凌晨貼舊照
【Emily】陳勇話譚耀宗似唐三藏……咁堅定
【Emily】陳勇話譚耀宗似唐三藏……咁堅定
【Emily】單車節擬秋季重辦 向港珠澳橋進發
【Emily】單車節擬秋季重辦 向港珠澳橋進發