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譚耀宗：人大任命資審會有理 會反映 學者：不信特首不問中央 誰人任命影響不大

【明報專訊】全國人大作出修改香港選舉制度《決定》，民建聯昨舉行兩會分享會，全國人大常委譚耀宗回應多個有關修改本港選舉制度的意見和疑問（見表）。中央提出將設立的候選人資格審查委員會審核參選人資格，譚耀宗表示，有人提出特首可提出審查委員會成員，但應由全國人大常委會任命，因特首出選可能有利益衝突。譚認為中央任命說法有道理，他會向中央反映。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，委員由特首或常委會任命影響也不大，因為不相信特首任命前無諮詢中央；但他認為較合理的做法是由法定機構或法庭建議成員，但相信在今日的政治氣候下，做法不會獲接受。

譚：委會10至20人 之後不能參選

譚耀宗認為，設候選人資格審查委員會是好的安排，以往由選舉主任決定壓力大，有人受恐嚇，甚至「試過有人病了不敢做決定」。他說，上述委員會成員應有10至20人，「要求熟悉法例、《基本法》，而且要德高望重、有公信力，之後不能參選，故是年長的人士」。他稱，自己不會主動參與，但被問到有政黨背景是否不應參與審查會，他說自己一直在愛國愛港團體辦事，即使參與亦無矛盾；又稱，在選舉前就資格審查委員會作出的決定提司法覆核，可能會對選舉帶來影響，但選舉後當事人可以提出選舉呈請。

有建制中人相信，資格審查委員會有「一國」元素，所作決定不可在法院提請司法覆核。該人舉例，可指定10人為委員會成員、每次由3人審視參選人資格，一來可分擔工作，二來若部分成員利益衝突亦可有「走盞」空間、容許換人，其他成員便可覆檢個案。

全國政協副主席梁振英接受網媒「港人講地」訪問表示，毋須諱言資格審查委員會的工作是政治審查，至於籌組委員會工作「無論是中央或特區做都合適」。

「選舉次序應為選委立會特首」

譚耀宗昨又稱時間緊迫，估計人大常委會在本月內或是下周，召開會議討論修改基本法附件一、二，即特首及立法會選舉安排。他表示，常委會修改基本法附件一、二會較《決定》詳細些，甚至有《說明》，否則特區政府在本地層面「難做」。而本港接下來舉行選舉的次序，他說應是選選委會，然後選立法會，再選特首。

譚提醒，全國人大副委員長王晨說明時稱選委會產生「較大比例」立法會議員，即多過地區直選、功能組別，「有些人講（3個組別）平分」，不符王晨說法。至於立法會參選人在選委會取得提名的要求，他稱未清楚數目、是否要有齊五大界別，但有不同意見，例如在五大界別各取3張或5張提名票等。立法會如何分組點票、日後是否仍有「一人兩票」，譚稱暫時未知。據基本法原附件二，第一、二屆立法會有選委會議席的做法，分組點票是經功能團體和「分區直選、選委會界別」兩部分出席會議議員各過半數通過。

彭長緯倡分組點票 選委45席一組

蔡子強：泛民關鍵否決權意義不大

全國政協委員彭長緯建議，分組點票可以是選委會45席一組，功能組別和地區直選另一組。

蔡子強回應稱，立法會選委會議席佔較大比例是為提高安全系數，這些人是中央的投票部隊；他預計未來民主派佔90席的立法會只有四分一，守住關鍵否決權意義不大，分組點票這些問題亦已無關宏旨。

特首林鄭月娥昨出席一個論壇致辭時稱，當人大常委會修訂基本法附件一、二，就由特區政府擔起主動解釋、安排、落實完善選舉制度的工作。

相關字詞﹕梁美芬 特首選舉 選委會選舉 立法會選舉 李慧琼 全國兩會 全國人大常會 譚耀宗 修改香港選舉制度

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