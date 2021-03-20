冰島疫苗護照不認科興 姚思榮憂市民顧慮

冰島近日向外國旅客推出「疫苗護照」，完成接種疫苗者可豁免檢疫及檢測等入境限制，計劃只承認已獲歐盟或世衛認可的疫苗，包括BioNTech疫苗、阿斯利康疫苗等，但未被歐盟或世衛認可的科興疫苗不屬可豁免範圍。申請以疫苗護照入境者需完成接種疫苗並提交證明，包括寫明接種哪種疫苗、疫苗廠商資料、批次、相關衛生部門簽署等。

料業界暫時不推冰島團

姚思榮表示，近日有消息稱歐洲討論推疫苗護照，但內地疫苗不獲認可，他擔心此舉會令市民有顧慮、不知應接種哪種疫苗，但他相信情况會逐步明朗，因各國不會希望因疫苗問題而阻礙經濟及旅遊業復蘇。姚思榮說，雖然冰島已推「疫苗護照」，但現時從外國返港仍要檢疫21日，窒礙市民外遊意欲，料業界暫時不會因有疫苗護照而推冰島團。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦昨在港台《千禧年代》表示，若不同國家承認不同疫苗，相信會是商界接種疫苗的考慮因素，或有部分商界人士暫緩接種，觀察事態發展，再視乎自己要去什麼地方，決定打什麼疫苗。

（疫情第四波）