豁免檢疫者今起需機場等結果

累計96宗輸入變異個案

本港至昨累計有96宗輸入個案驗出N501Y變異，當中37宗屬英國變種病毒株。聶德權昨在facebook表示，自去年12月4日至今年3月18日，在機場發現60宗變種個案。

現時經機場抵港的豁免檢疫者，檢測後須在機場或酒店等結果。政府發言人昨表示，鑑於等候結果時間加快，且為進一步減低豁免者與他人接觸，今起要求機組人員等所有豁免者在機場等結果。

據聶德權facebook，由去年12月22日至本月18日，有77,523人入境，在機場檢測確診的有153人；同期有31,506人入住指定酒店，發現120宗確診，當中101宗在第12日發現，11宗是第19日發現。

政府收到70間酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，最終選定30間，較首兩輪的36間少，其中29間屬第二輪指定酒店，今次新增酒店是位於石塘嘴的香港JEN酒店，提供283間房，每晚收費498元，套房每晚1988元；名單上收費最低的是尖沙嘴華美達華麗酒店，單人房每晚400元。政府發言人表示，房租500元或以下的酒店由11間增至13間，房間數目逾2800間，佔總數34%，1000元或以下的酒店房間佔84%，約7000間房間。

此外，澳門昨宣布，因應香港疫情變化，今日中午12時起，從香港入境的旅客檢疫期由21日減至14日，另要接受7日自我健康管理。

（疫情第四波）