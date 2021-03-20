攜幼孫用膳婦確診 曾抱嬰街坊中招

另外，據聖德肋撒醫院，一名1月28日確診的11個月大男嬰，本月14日入該院前曾驗出陰性，翌日做手術並即日出院。至3月18日，他因發燒再入院，初步呈弱陽性，轉往屯門醫院，翌日再驗呈陰性，現不屬於確診。聖德肋撒醫院為6名病房職員測試，全部呈陰性，而有關病房即全面消毒。

婦曾與街坊店員聊天 張竹君：未見餐廳爆發

該名62歲家庭主婦住藍田平田邨平仁樓，感染源頭不明，3月7至8日到啟田商場的潮福龍蝦專門店飲茶，3月9日不適，翌晚5、6時帶孫兒到該店。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，她帶孫兒到餐廳時，有街坊及職員與她聊天或抱其孫兒，其中一名曾抱其孫的街坊亦初步確診。患者另有一名家人確診。

張竹君說，沒詳細問患者在餐廳與他人聊天時有否戴口罩，但相信一般用膳不會戴口罩，除非非常謹慎。她說，因患者傳染期到該食肆，建議食肆暫關閉清潔，員工須檢測，如曾與患者接觸或聊天亦須檢疫。

不過，張竹君強調暫未見該餐廳有爆發，兩名染疫者亦相識，正聯絡曾與患者聊天的人。患者有安裝「安心出行」，當局會公布行蹤。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，政府限制食肆每枱人數、要求食客離開座位時戴口罩等，是為避免食客混雜造成傳播，倘食客除口罩四周與人聊天，會增加傳播風險。他呼籲市民到食肆用膳時留在自己枱，若想離開座位與他人聊天，雙方應戴口罩。

（疫情第四波）