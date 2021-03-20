爆第3宗確診 港島東中心強檢 染疫證券行員工每周兩到健身室

匯豐總行強檢揭裝修工染疫 累計4人中招

昨多13宗確診，10宗本地確診中，3宗屬URSUS Fitness群組，累計138人確診。昨有少於10宗初步確診，其中源頭不明的裝修師傅3月11至15日到中環匯豐總行大廈8及11樓裝修，沒病徵，因大廈早前納入強檢而驗出陽性。大廈累計4人染疫，另外3人分別在17樓、22樓及27樓工作，最先確診的兩人屬URSUS Fitness群組。初步確診者沒到其他層，他亦曾到士丹頓街地舖工作。

昨增13宗 康城領凱封區

昨日4宗源頭不明，包括在太古港島東中心5樓中信里昂證券任職資訊科技從業員的36歲男子。大廈早前25樓、26樓及61樓共2人確診，均屬URSUS Fitness群組，累計3人染疫，全幢須強檢。中信里昂證券稱不就個案置評。患者每周到鰂魚涌多盛大廈12樓Joint Dynamics健身室兩次，其居住的日出康城領凱9座左翼昨晚8時被圍封強檢，目標今早8時完成。政府解釋，由於大廈近期出現確診，評估後認為感染風險或較高。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，患者有可能經大廈公共設施或環境污染而感染，例如升降機按鈕、門柄，提醒市民注意手部衛生。

其餘源頭不明確診包括住海怡半島美浚閣的23歲男子，3月17日發燒。由於4名家人2月確診，他2月3至18日曾住檢疫中心，惟3次檢測呈陰性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說他可能是新感染，亦不排除早前感染，但在檢疫中心未驗出。她說其病毒數值（CT Value）逾30，即病毒量低，需看有否抗體，如有抗體則屬較早前感染。另一71歲男子在屯門麒麟圍村和生飯店任職廚房雜工，毋須面對顧客或處理食物，沒病徵，3月15日檢測，結果不確定，其後確診並驗出抗體，或較早前已無症狀感染。

報道稱須檢疫美資高層失蹤 衛署：已安排檢疫

另外，網媒香港01昨引述消息稱，一間美資投資管理公司女高層因丈夫確診而列為密切接觸者須檢疫，其後失蹤。貝萊德發言人表示，衛生防護中心昨就其中一名員工聯絡他們，已全面及迅速配合。據了解，涉事公司昨已即時協助防護中心聯絡有關員工，該員工今日會按政府公共衛生指引檢疫。衛生署稱個案追蹤辦公室聯繫有關人士，並已作檢疫安排。

（疫情第四波）