三高翁打復必泰後亡 港首宗 17歲少年打後失知覺 兩接種者留醫

3日後暈倒不治 許樹昌：或心塞自然死

衛生署昨公布一宗懷疑涉與接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件。一名患糖尿病、高血壓及高血脂症的66歲男子，3月16日在上水龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種BioNTech，於接種中心觀察期間並沒不適紀錄，他3日後（19日）早上被發現在車內暈倒，送往大埔那打素醫院搶救無效證實死亡。

衛生署稱正就上述事件獲取更多資料以調查及評估，會按機制將個案交由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會評估因果關係。據悉，委員會將於下周會議討論。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，上述個案本身有很多心血管相關的風險因素，不排除可能是心肌梗塞致自然死亡，要解剖了解更多資訊才知死因。

這是3月10日正式開始BioNTech疫苗接種計劃10日以來首宗接種BioNTech後死亡。此前有7人接種科興疫苗後死亡，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會早前評估首7宗死亡均與疫苗無直接因果關係。

12接種者送院 9復必泰3科興

政府新聞處昨表示，作為背景資料，前日醫管局共有39宗中風或缺血性心肌梗塞，而需轉介入深切治療部或急性中風加護病房或心臟加護病房的個案。

前日共2.26萬人接種新冠疫苗，當中12人由接種中心送院，9人接種BioNTech和3人接種科興，有兩名BioNTech接種者需留醫，包括一名47歲男子懷疑出現血管迷走神經性昏厥，以及一名60歲女子胸部不適及血壓上升。另有一名17歲男子接種BioNTech後腹痛及失去知覺，治療後毋須留醫；一名44歲女子接種科興疫苗後左半身麻痺，她不遵從醫生勸告自行出院。

昨打復必泰者升逾四成半

昨日科興單日接種人數維持11,800人，8間接種中心的接種率為84%；BioNTech則按日升逾四成半至15,700人；接種中心的接種率為96%。至同日本港累計30.41萬人接種了第一劑新冠疫苗，約佔4%人口。

官員議員下周一打科興第二針

此外，特首林鄭月娥上月22日率領多名主要官員在中央圖書館接種第一針科興疫苗，據了解，政府主要官員、行會成員、部分立法會議員將於下周一（22日）在政府總部接種第二針科興。

明報記者

（疫情第四波）

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