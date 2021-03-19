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【Emily】表決唔夠人 建制差兩分鐘險流會 怕翌日報紙大字標題「忠誠的××」

【明報專訊】民主派議員總辭後，立法會變得「平靜」，但噚日竟然都險釀流會，有建制派事後大呼如果真係流會，預視到翌日傳媒就會大字標題「忠誠的××流會」。

話說立法會噚日辯論有關支援失業同就業不足人士嘅議案，處理經民聯梁美芬提出嘅修正案時，代主席馬逢國請大家舉手表決，但自由黨邵家輝要求記名表決，表決鐘響咗5分鐘先發現，原來會議室唔夠法定人數，立法會主席梁君彥請秘書響鐘15分鐘點人數。

響鐘近13分鐘 廖長江趕到湊數

議員拍手 梁君彥黑面

唔見人嘅包括民建聯主席李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀、建制派「班長」廖長江，仲有醫學界陳沛然等；熱血公民鄭松泰就默默坐喺位。會議廳內氣氛緊張，經民聯盧偉國、林健鋒不斷打電話，唔少議員亦密密低頭撳電話，唔知係咪急call建制派返嚟救駕。鐘聲響到接近13分鐘，廖長江「達陣」、急步行入會議室，獲建制派鼓掌，啱啱好夠法定人數，鏡頭就影到梁君彥面露不悅。

爭啲搞到建制派甩轆，Emily問邵家輝係咪好驚，佢話：「唔驚呀，做番我哋應該做嘅嘢咋嘛！留喺議會係議員嘅責任，最後都齊晒啦。」至於點解廖長江入場時候要拍手？佢就話：「廖長江咁大隻都跑得咁快，梗係要拍手啦。」

鄭松泰留低：投票留紀錄重要

如果噚日鄭松泰離場，建制就會唔夠人，但佢話覺得投下反對票、留紀錄重要，「無理由畀政府無紀錄」。

相關字詞﹕邵家輝 廖長江 法定人數 建制派 立法會

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