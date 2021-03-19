新集《卓越教室》非蔡玉玲編導 港台不評論

工會批不理內容只看參與者身分

本報收到消息稱，前藝員譚小環參與拍攝的《環顧日常》，以及《香港故事》其中兩集，亦可能抽起。香港電台節目製作人員工會稱，李百全對內對外迴避提供理據，藉詞政治審查，手法粗暴，冀令製作人員自我設限；處長坐擁大權，卻對節目製作理路不清，不理內容純以嘉賓或工作人員身分審查抽起節目，漠視專業。

港台：處長稱對質疑失望

工會又稱，李百全原定昨午到觀塘新辦事處視察，但他終無現身，由副處長代勞，更由公關以zoom形式與員工「打招呼」，質疑「若處長自詡做法有理，何不直面員工，指點迷津，偏落得閃閃縮縮，連切燒豬也不敢？」

港台發言人回應，廣播處長原定昨午與管理層到訪觀塘新辦事處，但臨時有公務而未能參與，仍透過視像通話向同事打氣，並聽取進一步改善工作環境意見。發言人稱，處長對於工會的所謂質疑感失望，管理層表示難以理解。