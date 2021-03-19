港聞

港聞二

新集《卓越教室》非蔡玉玲編導 港台不評論

【明報專訊】廣播處長李百全上任逾兩周，香港電台已先後抽起多個節目。本報周三接獲消息稱，港台管理層開會後決定擬抽起原定周日（21日）播出、由編導蔡玉玲負責的其中一集《卓越教室》，主要講述特殊教育；而港台電視節目表昨顯示周日將播出一集《卓越教室》，題目是「教學歷史」，編導為傅詩涌。港台昨回覆稱，在電視頻道上的各種節目編排及調動屬內部運作事宜，港台不作個別評論。

工會批不理內容只看參與者身分

本報收到消息稱，前藝員譚小環參與拍攝的《環顧日常》，以及《香港故事》其中兩集，亦可能抽起。香港電台節目製作人員工會稱，李百全對內對外迴避提供理據，藉詞政治審查，手法粗暴，冀令製作人員自我設限；處長坐擁大權，卻對節目製作理路不清，不理內容純以嘉賓或工作人員身分審查抽起節目，漠視專業。

港台：處長稱對質疑失望

工會又稱，李百全原定昨午到觀塘新辦事處視察，但他終無現身，由副處長代勞，更由公關以zoom形式與員工「打招呼」，質疑「若處長自詡做法有理，何不直面員工，指點迷津，偏落得閃閃縮縮，連切燒豬也不敢？」

港台發言人回應，廣播處長原定昨午與管理層到訪觀塘新辦事處，但臨時有公務而未能參與，仍透過視像通話向同事打氣，並聽取進一步改善工作環境意見。發言人稱，處長對於工會的所謂質疑感失望，管理層表示難以理解。

上 / 下一篇新聞

科委會：BioNTech對變種病毒保護高 委員高本恩：港人應打BioNTech 最有效安全
科委會：BioNTech對變種病毒保護高 委員高本恩：港人應打BioNTech 最有效安全
林文健：現時推疫苗護照不公平 疫苗短缺下可致「貧富懸殊」 部分人更自由
林文健：現時推疫苗護照不公平 疫苗短缺下可致「貧富懸殊」 部分人更自由
前日12人接種後不適 兩款疫苗預約跌三至四成
前日12人接種後不適 兩款疫苗預約跌三至四成
調查：一成人轉軚不打針 4%轉打BioNTech
調查：一成人轉軚不打針 4%轉打BioNTech
健身群組每宗確診追蹤35人 張建宗：大幅截斷傳播鏈
健身群組每宗確診追蹤35人 張建宗：大幅截斷傳播鏈
院舍負責人：死亡事件影響疫苗接種 1/4院友願打針
院舍負責人：死亡事件影響疫苗接種 1/4院友願打針
港島封兩區三廈 至昨未發現確診
港島封兩區三廈 至昨未發現確診
「研究觀塘填海」議案否決 批個別利益凌駕住屋訴求 謝偉俊斥大黨「香港進步絆腳石」
「研究觀塘填海」議案否決 批個別利益凌駕住屋訴求 謝偉俊斥大黨「香港進步絆腳石」
紫荊黨黃秋智：改選制將溝淡現有建制
紫荊黨黃秋智：改選制將溝淡現有建制
今年料難派員參選 會金援屬意特首候選人
今年料難派員參選 會金援屬意特首候選人
辯方：倘表證成立 「飛天南」將自辯召3證人
辯方：倘表證成立 「飛天南」將自辯召3證人
作品被指不尊重國家 艾未未：藝術價值在質疑權威
作品被指不尊重國家 艾未未：藝術價值在質疑權威
重思古今審美 藝術館變身「時裝店」
重思古今審美 藝術館變身「時裝店」
經民聯自由黨撐海園方案 工聯民建聯今定
經民聯自由黨撐海園方案 工聯民建聯今定
女童虐殺案 精神科醫生診斷案中繼母沒抑鬱症 繼母抱怨稚女：一嘈就覺得好憎佢
女童虐殺案 精神科醫生診斷案中繼母沒抑鬱症 繼母抱怨稚女：一嘈就覺得好憎佢
圖勒索女友新歡 黑漢遭毆劫 旺角擄至屯門棄山 6煞被捕
圖勒索女友新歡 黑漢遭毆劫 旺角擄至屯門棄山 6煞被捕
導盲犬被拒入店 餐廳致歉：員工法律知識薄弱
導盲犬被拒入店 餐廳致歉：員工法律知識薄弱
創科網上職業博覽3700空缺 較去年翻倍
創科網上職業博覽3700空缺 較去年翻倍
fb煽圍新屋嶺 「金正恩」社服改囚13月 律政司：量刑不應局限幾行字 官認同網上傳播可加刑
fb煽圍新屋嶺 「金正恩」社服改囚13月 律政司：量刑不應局限幾行字 官認同網上傳播可加刑
6‧12中彈癌漢 控去年示威拒捕
6‧12中彈癌漢 控去年示威拒捕
涉入侵警內聯網 IVE前助理罪脫
涉入侵警內聯網 IVE前助理罪脫
中二生校內墮斃
中二生校內墮斃
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】表決唔夠人 建制差兩分鐘險流會 怕翌日報紙大字標題「忠誠的××」
【Emily】表決唔夠人 建制差兩分鐘險流會 怕翌日報紙大字標題「忠誠的××」
【Emily】趙家賢監獄留醫 招牌洋葱頭未變
【Emily】趙家賢監獄留醫 招牌洋葱頭未變
【Emily】去年撥款被削 區會收通知今年數字相若
【Emily】去年撥款被削 區會收通知今年數字相若
【Emily】法庭DQ議席 洪駿軒籌100萬上訴
【Emily】法庭DQ議席 洪駿軒籌100萬上訴
【Emily】徐英偉加入政府「鍵戰」行列
【Emily】徐英偉加入政府「鍵戰」行列