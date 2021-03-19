新集《卓越教室》非蔡玉玲編導 港台不評論

【明報專訊】廣播處長李百全上任逾兩周，香港電台已先後抽起多個節目。本報周三接獲消息稱，港台管理層開會後決定擬抽起原定周日（21日）播出、由編導蔡玉玲負責的其中一集《卓越教室》，主要講述特殊教育；而港台電視節目表昨顯示周日將播出一集《卓越教室》，題目是「教學歷史」，編導為傅詩涌。港台昨回覆稱，在電視頻道上的各種節目編排及調動屬內部運作事宜，港台不作個別評論。
工會批不理內容只看參與者身分
本報收到消息稱，前藝員譚小環參與拍攝的《環顧日常》，以及《香港故事》其中兩集，亦可能抽起。香港電台節目製作人員工會稱，李百全對內對外迴避提供理據，藉詞政治審查，手法粗暴，冀令製作人員自我設限；處長坐擁大權，卻對節目製作理路不清，不理內容純以嘉賓或工作人員身分審查抽起節目，漠視專業。
港台：處長稱對質疑失望
工會又稱，李百全原定昨午到觀塘新辦事處視察，但他終無現身，由副處長代勞，更由公關以zoom形式與員工「打招呼」，質疑「若處長自詡做法有理，何不直面員工，指點迷津，偏落得閃閃縮縮，連切燒豬也不敢？」
港台發言人回應，廣播處長原定昨午與管理層到訪觀塘新辦事處，但臨時有公務而未能參與，仍透過視像通話向同事打氣，並聽取進一步改善工作環境意見。發言人稱，處長對於工會的所謂質疑感失望，管理層表示難以理解。