涉入侵警內聯網 IVE前助理罪脫

現已無業的被告梁柏穎（26歲），被控於2019年6月12日取用及意圖取用警務處內聯網「Point From Home」，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益；交替控罪稱被告同日在無合法辯解下損壞該伺服器。

被告稱網頁簡陋欲測真偽 官信納

鍾官裁決稱爭議點在被告有否相關意圖。被告自辯稱見Telegram有登入警隊內聯網教學，因好奇而嘗試，亦想對比公眾可查閱的政府電話簿與警隊內聯網「電話簿」資料是否一樣，以核實網站真偽。鍾官同意被告指內聯網設計簡陋、保安級別低，接納他想驗證網站的說法。

鍾官續稱，控方沒證據證明被告確實得到什麼資料，亦無法證明他在內聯網的動作有損運作，未能在毫無合理疑點下證明犯罪，裁定所有罪名不成立。

【案件編號：WKCC1715/20】

（反修例風暴）