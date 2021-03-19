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6‧12中彈癌漢 控去年示威拒捕

【明報專訊】前年6月12日在金鐘中橡膠子彈的59歲肺癌退休漢，於去年1月旺角反修例示威中被指不聽從警員指示及抗拒被捕。他否認一項拒捕，昨在西九龍裁判法院受審。作供警員稱當日警方警告後，被告仍坐在路邊不願離開，隨後欲為被告扣手銬時，其雙手不斷掙扎及腳踢警員，後遭抬走時放軟手腳。

被告吳應武（59歲）被控2020年1月19日在旺角登打士街41至43號地下「潮流特區」外抗拒警員22266。甫開庭時，代表被告的資深大律師潘熙稱，被告1992年患上骨癌及羊癇症，經治療後失去大小便能力，需定時用尿管放尿及在家中透過儀器清理大便，2017年亦患上肺癌及哮喘，現需服食7種藥，希望法庭可定時讓被告休息及處理小便，獲法庭批准。

拘捕被告的警員梁國華供稱，當晚約10時許與同袍在登打士街設防線，並警告在場聚集者離開，不久向前推進，其間見到被告與另一女子坐路邊，警方再發3次警告，只有女子離開，被告則拒絕，梁遂以「非法集結罪」宣布拘捕，並欲為被告反手上膠手銬。

梁稱，當時被告不斷掙扎，先揮舞雙手，再把手放胸前，當梁欲扯開被告的手時，被告便腳踢梁，要由另一警長協助控制被告雙腿，才能上膠手銬，及後當梁與該警長抬被告到警車時，被告放軟手腳不配合押解。聆訊今續。

【案件編號：WKCC2375/20】

（反修例風暴）

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