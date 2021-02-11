fb煽圍新屋嶺 「金正恩」社服改囚13月 律政司：量刑不應局限幾行字 官認同網上傳播可加刑

案情稱，被告潘榕偉（圖）於2019年9月19至21日在facebook群組發帖，聲稱有「黑警舊同學」透露，有女示威者在新屋嶺扣留中心遭輪姦和強姦，認為「全民包圍新屋嶺，救出義士才是重中之中」。裁判官黃雅茵經審訊後裁定被告罪成，判160小時社會服務令。

官：難證帖文影響多少人集結

律政司一方提出刑期覆核時，籲法庭將本案煽惑可造成的後果考慮其中，「煽惑的（量刑）起點不應局限（社交媒體的）幾行字」。上訴庭法官彭偉昌表示，法庭固然會考慮被告在1萬至2萬人的facebook群組中發布涉案內容，惟法庭無法得知帖文影響多少人參與集結，「3個又好似太少，但又唔可以假設一兩萬人走出來」。

首席法官潘兆初則稱，涉案帖文內容不止虛構，更帶有污衊和仇恨字眼，詢問有關情况可否加重被告罪責。律政司一方回應，涉案內容帶有仇恨情况甚至涉及公眾活動，認為案件背景與煽動罪（sedition）接近。

官問內容虛構仇恨可否加刑 控方：似煽動罪

被告一方則籲法庭考慮涉案煽惑有否引發實際非法集結或暴動，以及煽惑者是否具影響力等，又認為被告透過互聯網作出煽惑不一定要承受較重罪責。法官潘敏琦反駁，犯案人只需一個按鍵，便可透過互聯網犯案，互聯網傳遞範圍亦更廣闊，法庭可視為加刑因素。

上訴庭最終裁定原審裁判官原則出錯，刑期明顯過輕，考慮到本案處境、犯案手法、帖文內容和信息、被告對執法人員的攻擊，以及公眾安全受破壞的風險，以15個月為量刑起點，判被告即時入獄13個月。

判社服刑毀喜茶少年加刑 下月宣判

另外，律政司就16歲少年在去年5月「和你sing」活動中刑事毁壞內地連鎖茶飲店「喜茶」，最終判200小時社服令的案件提出刑期覆核。律政司一方形容，很多商店被破壞後「敢怒不敢言」，「因大聲譴責只會招來進一步破壞」，認為本案性質十分嚴重，會影響香港營商環境，法庭有需要發出信息保護公眾。上訴庭最終裁定原審裁判官原則有錯，判刑明顯不足，押後至下月12日判刑，其間索取更生中心、勞教中心和教導所報告。

【案件編號：CAAR16/20、CAAR1/21】

明報記者

（反修例風暴）