港聞

港聞二

創科網上職業博覽3700空缺 較去年翻倍

【明報專訊】新冠病毒疫情加速數碼轉型，創科職位空缺創新高。科技園公司及數碼港今年再辦「網上職業博覽」，合共招聘逾3700個職位，較去年增逾一倍。財政司長陳茂波昨在「科學園網上職業博覽」致辭稱，兩個「InnoHK創新香港研發平台」正招攬人才，又預計第一期港深創科園於2024至2027年相繼落成後，可創造5000個職位。

創科公司4年增一半

科技園公司昨日至下周三一連7日舉辦網上職業博覽，逾270間大型企業、科技公司和初創公司參與提供2400多個創科職位空缺，較去年增加超過一倍，當中85%職位與科技及研發有關，包括人工智能工程師、數據科學家、生物醫藥研究員、軟件開發員等。

陳茂波昨在博覽致辭稱，政府2018年撥款建設兩個分別針對醫療科技、人工智能和機械人科技的「InnoHK創新香港研發平台」已啟動，吸引國際知名科研機構落戶科學園區，正招募人才。另外，香港去年有3400間創科公司，比4年前增50%。

陳茂波：港深創科園料創5000職

陳茂波說，大灣區發展核心之一為創新科技，香港為其中關鍵城市，而第一期港深創科園將於2024至2027年相繼落成，料可創造5000個職位；又相信整個園區全面竣工後，有約5.2萬個就業機會。

數碼港已於上周五、六舉辦「數碼港虛擬互動招聘博覽」，170間機構提供逾1300個創科相關職位，涵蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂及電競等範疇，亦有業務發展、市場策劃及設計等非技術職位，並提供超過200個與拓展大灣區業務相關的空缺。其招聘平台將開放至4月中，供用戶繼續申請職位空缺及重溫約50個網上職業論壇和招聘講座內容。

明報記者

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

科委會：BioNTech對變種病毒保護高 委員高本恩：港人應打BioNTech 最有效安全
科委會：BioNTech對變種病毒保護高 委員高本恩：港人應打BioNTech 最有效安全
林文健：現時推疫苗護照不公平 疫苗短缺下可致「貧富懸殊」 部分人更自由
林文健：現時推疫苗護照不公平 疫苗短缺下可致「貧富懸殊」 部分人更自由
前日12人接種後不適 兩款疫苗預約跌三至四成
前日12人接種後不適 兩款疫苗預約跌三至四成
調查：一成人轉軚不打針 4%轉打BioNTech
調查：一成人轉軚不打針 4%轉打BioNTech
健身群組每宗確診追蹤35人 張建宗：大幅截斷傳播鏈
健身群組每宗確診追蹤35人 張建宗：大幅截斷傳播鏈
院舍負責人：死亡事件影響疫苗接種 1/4院友願打針
院舍負責人：死亡事件影響疫苗接種 1/4院友願打針
港島封兩區三廈 至昨未發現確診
港島封兩區三廈 至昨未發現確診
「研究觀塘填海」議案否決 批個別利益凌駕住屋訴求 謝偉俊斥大黨「香港進步絆腳石」
「研究觀塘填海」議案否決 批個別利益凌駕住屋訴求 謝偉俊斥大黨「香港進步絆腳石」
紫荊黨黃秋智：改選制將溝淡現有建制
紫荊黨黃秋智：改選制將溝淡現有建制
今年料難派員參選 會金援屬意特首候選人
今年料難派員參選 會金援屬意特首候選人
辯方：倘表證成立 「飛天南」將自辯召3證人
辯方：倘表證成立 「飛天南」將自辯召3證人
作品被指不尊重國家 艾未未：藝術價值在質疑權威
作品被指不尊重國家 艾未未：藝術價值在質疑權威
重思古今審美 藝術館變身「時裝店」
重思古今審美 藝術館變身「時裝店」
經民聯自由黨撐海園方案 工聯民建聯今定
經民聯自由黨撐海園方案 工聯民建聯今定
女童虐殺案 精神科醫生診斷案中繼母沒抑鬱症 繼母抱怨稚女：一嘈就覺得好憎佢
女童虐殺案 精神科醫生診斷案中繼母沒抑鬱症 繼母抱怨稚女：一嘈就覺得好憎佢
圖勒索女友新歡 黑漢遭毆劫 旺角擄至屯門棄山 6煞被捕
圖勒索女友新歡 黑漢遭毆劫 旺角擄至屯門棄山 6煞被捕
導盲犬被拒入店 餐廳致歉：員工法律知識薄弱
導盲犬被拒入店 餐廳致歉：員工法律知識薄弱
fb煽圍新屋嶺 「金正恩」社服改囚13月 律政司：量刑不應局限幾行字 官認同網上傳播可加刑
fb煽圍新屋嶺 「金正恩」社服改囚13月 律政司：量刑不應局限幾行字 官認同網上傳播可加刑
6‧12中彈癌漢 控去年示威拒捕
6‧12中彈癌漢 控去年示威拒捕
涉入侵警內聯網 IVE前助理罪脫
涉入侵警內聯網 IVE前助理罪脫
新集《卓越教室》非蔡玉玲編導 港台不評論
新集《卓越教室》非蔡玉玲編導 港台不評論
中二生校內墮斃
中二生校內墮斃
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】表決唔夠人 建制差兩分鐘險流會 怕翌日報紙大字標題「忠誠的××」
【Emily】表決唔夠人 建制差兩分鐘險流會 怕翌日報紙大字標題「忠誠的××」
【Emily】趙家賢監獄留醫 招牌洋葱頭未變
【Emily】趙家賢監獄留醫 招牌洋葱頭未變
【Emily】去年撥款被削 區會收通知今年數字相若
【Emily】去年撥款被削 區會收通知今年數字相若
【Emily】法庭DQ議席 洪駿軒籌100萬上訴
【Emily】法庭DQ議席 洪駿軒籌100萬上訴
【Emily】徐英偉加入政府「鍵戰」行列
【Emily】徐英偉加入政府「鍵戰」行列