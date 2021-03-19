創科網上職業博覽3700空缺 較去年翻倍

創科公司4年增一半

科技園公司昨日至下周三一連7日舉辦網上職業博覽，逾270間大型企業、科技公司和初創公司參與提供2400多個創科職位空缺，較去年增加超過一倍，當中85%職位與科技及研發有關，包括人工智能工程師、數據科學家、生物醫藥研究員、軟件開發員等。

陳茂波昨在博覽致辭稱，政府2018年撥款建設兩個分別針對醫療科技、人工智能和機械人科技的「InnoHK創新香港研發平台」已啟動，吸引國際知名科研機構落戶科學園區，正招募人才。另外，香港去年有3400間創科公司，比4年前增50%。

陳茂波：港深創科園料創5000職

陳茂波說，大灣區發展核心之一為創新科技，香港為其中關鍵城市，而第一期港深創科園將於2024至2027年相繼落成，料可創造5000個職位；又相信整個園區全面竣工後，有約5.2萬個就業機會。

數碼港已於上周五、六舉辦「數碼港虛擬互動招聘博覽」，170間機構提供逾1300個創科相關職位，涵蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂及電競等範疇，亦有業務發展、市場策劃及設計等非技術職位，並提供超過200個與拓展大灣區業務相關的空缺。其招聘平台將開放至4月中，供用戶繼續申請職位空缺及重溫約50個網上職業論壇和招聘講座內容。

明報記者