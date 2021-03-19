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導盲犬被拒入店 餐廳致歉：員工法律知識薄弱

【明報專訊】香港失明人協進會前日接獲求助，一名視障人士與導盲犬進入觀塘日本餐廳點餐後，被店員告知導盲犬不能內進，終要離開餐廳，事主難受及尷尬，協進會已協助事主在平機會登記投訴，亦將去信食環署反映事件。涉事餐廳昨公開致歉，負責人回覆查詢時稱涉事兼職員工法律知識薄弱，已向該人發警告信，並加強前線員工培訓，以免重蹈覆轍。

平機會非常關注有視障人士攜導盲犬入餐廳被拒，但不評論個別案件。平機會2021年收到兩宗相關投訴，仍在處理。

據《殘疾歧視條例》，任何人拒視障者攜導盲犬入容許公眾進入的處所，可能違反《殘疾歧視條例》。另外，《食物業規例》訂明完全或局部失明者充當嚮導的狗屬例外，即容許導盲犬入食肆。

視障團體：非公審 盼關注權益

香港失明人協進會在社交媒體表示，視障人士詠文與導盲犬Delta本月17日下午1時偕同事進入觀塘日本餐廳，店員說導盲犬不能入餐廳，即使他們表明法例容許，店員仍稱該餐廳沒張貼「歡迎導盲犬進入」標誌，更言「幫你哋取消張單」，視障人士及導盲犬最終要離開。

本身是視障人士、該會常務秘書石建莊說，事主感尷尬及「唔好受」，亦有少許生氣，但現已「無嘢」，而該會事後亦收到餐廳主管電話致歉。她明白社會對導盲犬認識不足，公開事件不是「公審」個別餐廳，而是希望公眾關注視障人士及導盲犬使用者的權利，並強調導盲犬能進入任何公眾場所。她希望政府推動公眾教育「更主動、有更大承擔」。

店主：責無旁貸 將加強員工培訓

食肆「釣魚船屋」負責人Kelvin回覆本報查詢稱，涉事兼職員工法律知識薄弱，不知道導盲犬可入餐廳，遂要求視障人士及導盲犬離開。他明白此事傷害視障人士心靈，餐廳責無旁貸，已向該員工發警告信，並希望聯絡事主及親身道歉。他說以往培訓員工注重樓面工作，較少教導法律知識，事後已召開全體員工會議，檢視接待客人流程，日後會加強培訓，避免類似事件發生。本報向平機會及食環署查詢，截稿前未回覆。

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