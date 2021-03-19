圖勒索女友新歡 黑漢遭毆劫 旺角擄至屯門棄山 6煞被捕

前晚11時許，一名28歲劉姓男子於屯門青山寺徑及楊青路報案，稱較早前遭人擄走打劫，救護員到場將頭、手、腳受傷事主送院。警方調查後懷疑事件另有內情，涉及兩名黑社會成員之間金錢糾紛，昨傍晚拘捕6名涉案男子。

據了解，事主人稱「志豪」，有黑幫14K背景。他早前在女友手機的通訊軟件發現對方另結新歡，前往大興問罪之師，拍下雙方約會照片後勒索男方數千元。據了解，男方有黑幫新義安背景，雙方互相認識。

10多人圍毆脫衣 假牌車擄走

前晚9時許，「志豪」相約對方在旺角上海街朗豪坊對開交易時，突然有3部私家車駛至，10多名黑衣人突然下車，向「志豪」拳打腳踢，又以鐵通施襲，再將他推上一部掛假牌的七人車擄走。他被搶去銀包、手表等財物，其間亦被拍下照片，最後於屯門青山寺徑被推下車，他事後摸黑向路人求助及報警。

或拘涉勒索事主

網上流傳片段顯示，數輛私家車停泊朗豪坊對出，一名男子上衣被脫去，遭多名黑衣大漢揮拳及起腳襲擊，及後被推上七人車，其間有人向他揮動鐵通毆打。

警方經調查後，昨傍晚拘捕6名涉案男子，年齡17至56歲，涉嫌非法禁錮、傷人及行使虛假文書，西九龍總區重案組接手跟進。據了解，案中事主「志豪」亦涉嫌勒索，警方不排除稍後亦拘捕。