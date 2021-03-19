女童虐殺案 精神科醫生診斷案中繼母沒抑鬱症 繼母抱怨稚女：一嘈就覺得好憎佢

報告稱繼母年輕時兩遭強姦

案中事主為死者女童Z及兄長X，兩人生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。本案專家證人、青山醫院精神科醫生廖清蓉分別於2018年初及今年與繼母（次被告）會面，分析其精神狀况。廖撰寫的精神科報告透露，繼母自小雙親離異，年輕時兩度遭強姦，亦有自殘及墮胎經歷。繼母與前夫誕下女童Y後離婚，不久透過微信認識第二任丈夫即首被告，兩人婚後與Z和X同住。

廖在報告中稱，繼母聲稱Z和X拒絕進食，Z不懂照顧自己，X會偷錢買食物，故用藤條責打兩兄妹；為阻止Z撕開傷口結焦，會綁着Z最多兩小時。繼母自稱案發時承受照顧小孩的壓力，導致無法安睡及食慾不振。廖表示繼母談吐正常有禮，故診斷她沒有患上抑鬱症。

廖供稱，抑鬱症患者會長時間心情低落，但繼母與其丈夫在案發時段的微信信息有14,315則，和友人WhatsApp信息有1753則，又會約親友看電影，反映她踴躍和別人溝通。根據信息內容，繼母言談輕鬆，亦向丈夫表達愛意，廖認為繼母沒有失去對事物的熱情。

安排兄妹缺課隱瞞傷痕

醫生：有理性判斷非抑鬱

控方問到，辯方精神科醫生認為繼母當時抑鬱症發作，因此失去判斷是非能力。廖回應稱，繼母在會面中承認不想校方發現兩兄妹被打的傷痕，所以安排他們缺課留家，亦不帶他們求醫，可見繼母仍有理智判斷。廖表示，抑鬱症病人一般在所有範疇失去自控能力，惟繼母從未責打親生女兒Y，僅針對兩兄妹發怒和施加體罰，明顯有針對性，不符合抑鬱症狀。

辯方盤問廖時，讀出繼母的WhatsApp和微信對話紀錄，披露繼母經常向丈夫和友人抱怨兩兄妹難以管教，責罰也無用。繼母稱兩兄妹沒有打從心裏服從命令，「再打落去亦都無意思」，她遂決定不再擁抱兩兄妹。丈夫稍作安撫，便說「打又打到腫晒，餓又餓到無感覺」，除了他辭職照顧孩子、全家領取綜援，就別無方法。惟繼母認為家庭開支太大，難以靠綜援過活，又稱「一家六口齊齊燒炭算數啦」。

繼母稱照顧死者致晚晚發噩夢

此外，繼母會針對女童Z，向友人傾訴苦水。繼母表示，年紀較大的X和Y在家中的情况較好，如果剩下她和Z單獨相處就「好想死」；繼母見到Z的傷勢會不忍心，但只要Z吵鬧起來，她便會憎恨Z。由於壓力太大，繼母自稱每晚發噩夢，經常服用止痛藥。

醫生回應繼母曾提燒炭： 只談一次不算有計劃

辯方問廖，上述信息能否證明繼母患抑鬱症。廖表示，繼母感到無助、受壓，和別人分享感受屬正常反應，但程度未至於患抑鬱症，亦不代表她有精神病。辯方又指，繼母談及要燒炭，似乎流露自殺念頭。廖認為，繼母沒有明確自殺傾向，僅在過萬則信息中談及一次，不算有計劃自殺。聆訊今續。

【案件編號：HCCC28/20】