港聞

港聞二

經民聯自由黨撐海園方案 工聯民建聯今定

【明報專訊】立法會財務委員會今審議海洋公園未來發展方案，經民聯、自由黨昨表明支持，認為已「洗濕咗個頭」，若放棄將損失慘重；民建聯及工聯會則今日中午開會決定。有議員擔心水上樂園淪為海洋公園負擔，除非政府承諾日後不再申請撥款予海洋公園，否則不支持。

經民聯：洗濕咗頭 容海恩：新模式佳

政府今次建議的海洋公園未來發展方案，包括推遲兩筆政府貸款還款期到2028/29年度、7月起豁免該兩筆貸款利息、一筆過16.64億元非經常資助、未來4年每年撥2.8億元支持園方保育和教育措施，共涉逾67.8億元。

自由黨及經民聯昨表明支持方案，自由黨鍾國斌稱去年已支持批出約54億元予海洋公園「救亡」，今次亦支持發展，「好似打疫苗，打咗第一針，要打埋第二針」；經民聯盧偉國稱，水上樂園幾近完工，「現在放棄就損失慘重，你可以話係洗濕咗個頭」。

新民黨容海恩亦傾向支持，稱新營運模式較以往好，有免費區吸引遊客、引進新遊戲等。

陳恒鑌憂「填氹」 田北辰：須諾不再撥

民建聯及工聯會今日中午開會決定。民建聯陳恒鑌形容是「艱難決定」，支持方案怕是「填氹」，不支持則水上樂園無法啟用將很浪費。黨友梁志祥則不看好山上、山下分開經營模式，憂「兩頭唔到岸」，傾向不投票。

工聯會陸頌雄稱會內未有共識，要視乎政府能否講明公園山上收費、如何確保有回報等才決定。黨友黃國健及郭偉強則分別稱該會支持及自己不支持。

實政圓桌田北辰認為，打造水上樂園耗約40億元，每年經常開支約3億元，政府估計每年入場人次逾100萬，質疑人次無法達標，憂水上樂園淪為負擔，「害死海洋公園」。他稱除非政府承諾日後水上樂園入不敷支亦不再申請撥款，否則不會支持。

熱血公民鄭松泰稱不支持方案，認為透過外判方式補貼保育等範疇，等於分拆樂園。

上 / 下一篇新聞

科委會：BioNTech對變種病毒保護高 委員高本恩：港人應打BioNTech 最有效安全
科委會：BioNTech對變種病毒保護高 委員高本恩：港人應打BioNTech 最有效安全
林文健：現時推疫苗護照不公平 疫苗短缺下可致「貧富懸殊」 部分人更自由
林文健：現時推疫苗護照不公平 疫苗短缺下可致「貧富懸殊」 部分人更自由
前日12人接種後不適 兩款疫苗預約跌三至四成
前日12人接種後不適 兩款疫苗預約跌三至四成
調查：一成人轉軚不打針 4%轉打BioNTech
調查：一成人轉軚不打針 4%轉打BioNTech
健身群組每宗確診追蹤35人 張建宗：大幅截斷傳播鏈
健身群組每宗確診追蹤35人 張建宗：大幅截斷傳播鏈
院舍負責人：死亡事件影響疫苗接種 1/4院友願打針
院舍負責人：死亡事件影響疫苗接種 1/4院友願打針
港島封兩區三廈 至昨未發現確診
港島封兩區三廈 至昨未發現確診
「研究觀塘填海」議案否決 批個別利益凌駕住屋訴求 謝偉俊斥大黨「香港進步絆腳石」
「研究觀塘填海」議案否決 批個別利益凌駕住屋訴求 謝偉俊斥大黨「香港進步絆腳石」
紫荊黨黃秋智：改選制將溝淡現有建制
紫荊黨黃秋智：改選制將溝淡現有建制
今年料難派員參選 會金援屬意特首候選人
今年料難派員參選 會金援屬意特首候選人
辯方：倘表證成立 「飛天南」將自辯召3證人
辯方：倘表證成立 「飛天南」將自辯召3證人
作品被指不尊重國家 艾未未：藝術價值在質疑權威
作品被指不尊重國家 艾未未：藝術價值在質疑權威
重思古今審美 藝術館變身「時裝店」
重思古今審美 藝術館變身「時裝店」
女童虐殺案 精神科醫生診斷案中繼母沒抑鬱症 繼母抱怨稚女：一嘈就覺得好憎佢
女童虐殺案 精神科醫生診斷案中繼母沒抑鬱症 繼母抱怨稚女：一嘈就覺得好憎佢
圖勒索女友新歡 黑漢遭毆劫 旺角擄至屯門棄山 6煞被捕
圖勒索女友新歡 黑漢遭毆劫 旺角擄至屯門棄山 6煞被捕
導盲犬被拒入店 餐廳致歉：員工法律知識薄弱
導盲犬被拒入店 餐廳致歉：員工法律知識薄弱
創科網上職業博覽3700空缺 較去年翻倍
創科網上職業博覽3700空缺 較去年翻倍
fb煽圍新屋嶺 「金正恩」社服改囚13月 律政司：量刑不應局限幾行字 官認同網上傳播可加刑
fb煽圍新屋嶺 「金正恩」社服改囚13月 律政司：量刑不應局限幾行字 官認同網上傳播可加刑
6‧12中彈癌漢 控去年示威拒捕
6‧12中彈癌漢 控去年示威拒捕
涉入侵警內聯網 IVE前助理罪脫
涉入侵警內聯網 IVE前助理罪脫
新集《卓越教室》非蔡玉玲編導 港台不評論
新集《卓越教室》非蔡玉玲編導 港台不評論
中二生校內墮斃
中二生校內墮斃
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】表決唔夠人 建制差兩分鐘險流會 怕翌日報紙大字標題「忠誠的××」
【Emily】表決唔夠人 建制差兩分鐘險流會 怕翌日報紙大字標題「忠誠的××」
【Emily】趙家賢監獄留醫 招牌洋葱頭未變
【Emily】趙家賢監獄留醫 招牌洋葱頭未變
【Emily】去年撥款被削 區會收通知今年數字相若
【Emily】去年撥款被削 區會收通知今年數字相若
【Emily】法庭DQ議席 洪駿軒籌100萬上訴
【Emily】法庭DQ議席 洪駿軒籌100萬上訴
【Emily】徐英偉加入政府「鍵戰」行列
【Emily】徐英偉加入政府「鍵戰」行列