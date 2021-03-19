經民聯自由黨撐海園方案 工聯民建聯今定

經民聯：洗濕咗頭 容海恩：新模式佳

政府今次建議的海洋公園未來發展方案，包括推遲兩筆政府貸款還款期到2028/29年度、7月起豁免該兩筆貸款利息、一筆過16.64億元非經常資助、未來4年每年撥2.8億元支持園方保育和教育措施，共涉逾67.8億元。

自由黨及經民聯昨表明支持方案，自由黨鍾國斌稱去年已支持批出約54億元予海洋公園「救亡」，今次亦支持發展，「好似打疫苗，打咗第一針，要打埋第二針」；經民聯盧偉國稱，水上樂園幾近完工，「現在放棄就損失慘重，你可以話係洗濕咗個頭」。

新民黨容海恩亦傾向支持，稱新營運模式較以往好，有免費區吸引遊客、引進新遊戲等。

陳恒鑌憂「填氹」 田北辰：須諾不再撥

民建聯及工聯會今日中午開會決定。民建聯陳恒鑌形容是「艱難決定」，支持方案怕是「填氹」，不支持則水上樂園無法啟用將很浪費。黨友梁志祥則不看好山上、山下分開經營模式，憂「兩頭唔到岸」，傾向不投票。

工聯會陸頌雄稱會內未有共識，要視乎政府能否講明公園山上收費、如何確保有回報等才決定。黨友黃國健及郭偉強則分別稱該會支持及自己不支持。

實政圓桌田北辰認為，打造水上樂園耗約40億元，每年經常開支約3億元，政府估計每年入場人次逾100萬，質疑人次無法達標，憂水上樂園淪為負擔，「害死海洋公園」。他稱除非政府承諾日後水上樂園入不敷支亦不再申請撥款，否則不會支持。

熱血公民鄭松泰稱不支持方案，認為透過外判方式補貼保育等範疇，等於分拆樂園。