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港聞二

作品被指不尊重國家 艾未未：藝術價值在質疑權威

【明報專訊】新民黨立法會議員容海恩質疑，年底開幕的西九文化區「M+博物館」其中一幅艾未未作品對中國不敬，艾未未昨接受港台訪問時稱對事件感遺憾，但同時亦有點興奮，為他在當今藝術史投了贊同票。藝發局視覺藝術小組主席陳錦成稱容見識少且不懂文化藝術；容海恩則稱不認為是見識問題，而是對國家及中央尊重，有關展品放在M+展示並不合適，亦懷疑有人可能違反《港區國安法》。

被指見識少 容海恩：是尊重黨國

容海恩質疑對中國不敬的作品為《透視研究︰天安門》，相中人對北京天安門廣場舉起中指，同一系列的作品亦有向美國白宮、德國國會大樓、法國巴黎鐵塔等舉起中指。

艾未未昨接受港台訪問稱，對方作為立法會議員，將藝術範疇視為與政治對抗，是對藝術不理解，若只將藝術理解為裝飾品，並不懂得藝術，強調藝術核心價值就是提出問題及對權威的質疑。

同系列作品亦向他國地標舉中指

艾未未又說，作品是瑞士前駐華大使烏利希克的收藏品，烏利希克將大部分藏品捐贈M+博物館，而烏利希克與中國關係很好，相信今次事件亦對他帶來巨大衝擊。

特首林鄭月娥前日於立法會接受質詢時，容海恩稱M+有些展品散播「對國家仇恨」，容其後向本報點名指出有關作品屬於艾未未。陳錦成昨接受港台《千禧年代》訪問稱，容海恩可能見識少，艾未未作品基本方向是挑戰權威，若只說艾未未挑戰中國權威象徵，但同時未留意他亦有挑戰其他政權，是沒完整理解艾未未作品。

陳錦成又擔心，政府場地引入藝術品時門檻會較嚴格，擔心造成自我審查。

（港區國安法）

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